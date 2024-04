– Milyen érzések fogták el akkor, amikor megkapta a fekete övet?

– A kislányom születése után ez volt a legmeghatóbb, legboldogabb pillanat, amit megéltem. Ha jól tudom a Carlson Gracie-nél tizenheten vagyunk fekete övesek. Nem osztogatják könnyen, nálunk nincs „talált” öv.

– Mennyit dolgozott azért, hogy kiérdemelje a fekete övet?

– Tizenegy év munkája van ebben, ami a sorozatos edzőtáborok, szemináriumok és versenyek jegyében telt. Rendszeresen fel kellett járni a budapesti központi edzőterembe, a Carlson Gracie-be, ahol a négy danos Sztraka Mihálytól kapom az instrukciókat, akivel nagyon szoros a kapcsolatom.

– A fekete öv után mi a következő szint?

– Jönnek a danok, amit a mester határoz meg, hogy mikor kaphatunk meg. Úgy tartom egyébként, mindegy, hogy milyen öves vagy. Ha úgy érzed, hogy megtettél érte mindent, akkor elégedett lehetsz. A fekete övhöz azért még fel kell nőni, hogy igazán annak mondhassam magam.

– Honnan származik a brazil jiu-jitsu?

– A japán jiu-jitsuból alakult ki, amit a dél-amerikaiak továbbfejlesztettek és átformáltak a saját maguk ízlésére, technikájukra.

– Békésbe ön hozta el.

– Tizenkét évvel ezelőtt Gémes Róbert barátommal alapítottuk meg Békéscsabán az East Warriors MMA Gym-et, amely a kevert harcművészetek egyik formáját, az MMA-t favorizálta. Mivel az MMA-ban a földharc is szerepet játszik, ezért kezdtem el foglalkozni a brazil jiu-jitsuval, hogy minél képzettebb legyek ebben a harcművészeti szakágban is és később másoknak is át tudjam adni. Olyanoktól akartam tanulni, akik valóban mesterei a brazil jiu-jitsunak. Vezető mesterünk Sztraka Mihály, aki Magyarországon 2002-ben megalapította a brazil jiu-jitsu oktatást. Miután Békéscsabán megalapítottam a saját csapatot lett a klubunk neve Carlson Gracie EW.

Hocz Csaba, Sztraka Mihály és Kiss Károly

– Magyarországon a jiu-jitsunak kétféle ágát gyakorolják, a Carlson Gracie-t (CG) és 2016 tavaszától Zé Radiola (ZR)-t. Mi a legfőbb különbség a két kategória között?

– Egy külső szemlélő szinte semmi különbséget nem lát. A mi irányzatunk az erő jiu-jitsu, hogy amikor kell, akkor rakjuk bele az erőt a technikákba.

– Kik művelhetik ezt az irányzatot?

– Kortól, nemtől függetlenül mindenki. Minden sportolónak úgynevezett saját „dzsicuja” lehet. Az alkata, súlya, kora és lazasága a saját adottságaira, képességeire fogja formálni a maga „dzsicuját”. Itt a földre vitel után a kopogtatásig tart a küzdelem. Egy más küzdősportágban az ember másképp dolgozza fel mondjuk az ütéseket, itt viszont ha „lekopogtatják”, az nem jár akkora traumával.

– A világ leghatékonyabb földharc stílusának írják le a brazil jiu-jitsut. Hogyan látja a jövőjét?

– Véleményem szerint a világon ez a legnépszerűbb küzdősport. Békésben Szeghalmon van egy másik szakosztályunk. Békéscsabán mintegy harmincan járnak hozzám, Szeghalmon húszan művelik. Úgy érzem, hogy van jövője a régiónkban is.

– A küzdősport gálákon mintha nem lenne annyira jelen a brazil jiu-jitsu. Mi ennek az oka?

– Tervek vannak erre vonatkozóan, de a támogatottsága még nem annyira jó. A világon ugyanakkor nagyon támogatják, komoly versenyeket rendeznek, amire mi is ki szoktunk menni.

– Mi a következő lépcsőfok, amit el szeretne érni?

– Nagyon fontosak a tanítványaim eredményei, emellett cél az is, hogy még több klubbot létrehozzunk.

Életstílus, filozófia, sakk és fitnesz

A brazil jiu-jitsu a világ legizgalmasabb harcművészeti stílusa, amely életstílus, filozófia, mentális játszma, kinematikus sakk és fitnesz is egyben. Megtanít győzni, harcban veszíteni, küzdeni, tervezni és rugalmasan újra tervezni. A brazil jiu-jitsu azoknak szól, akik nem félnek attól, hogy naponta egyre jobbak akarjanak lenni. A brazil jiu-jitsu nem könnyű. Ha az lenne, mindenki gyakorló lenne.

A BJJ a világ leghatékonyabb földharc stílusa. Ma már gyakorlása nélkül elképzelhetetlen úgynevezett kevert harcművészetekben sikeresen versenyezni, de kiegészítésképpen tanulják judo olimpikonok is. A stílus egy harcművészet és küzdősport, amely Brazíliából ered, és a múlt században keletkezett. Olyan hírességek kezdtek el a BJJ gyakorlásába, mint Chuck Norris, Anthony Bourdain, Ed O’Neill, Guy Ritchie, Vince Vaughn, Ashton Kutcher, Usher, Tom Hardy, Keanu Reeves. A BJJ-ben összesen hét féle öv van, sorrendben: fehér, kék, lila, barna, fekete, fekete-piros és piros (a fekete utáni fokozatokat, – mint sok más harcművészetben – itt is dan-nak nevezik).

