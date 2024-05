Ismertette, miszerint a jelentkezés feltételei változatlanok, ilyen a 18. életév betöltése, a magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely, a büntetlen előélet, valamint a nyolc általános iskolai végzettség. Legyen szó akár szerződéses, akár tartalékos szolgálatról, szükség van az ahhoz előírt alkalmasság vizsgálatra.

Számítanak mind a szerződéses, mind a tartalékos katonák jelentkezésére Békés vármegyében. Fotó: Magyar Honvédség

Szerződéses katonának jelentkezőknél a vizsgálatokon az egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasságot veszik górcső alá. A területvédelmi tartalékos jelentkezőknél egyszerűbb a vizsgálat, ahol egy háziorvosi és egy pszichológiai vizsgálat szükséges.

A jelentkezők először teljesítik az egységes alapkiképzési programot, melyben mindenki egységesen területvédelmi tartalékos katonaként vesz részt. Az alapkiképzés tíz hetet ölel fel, és ilyenek minden hónapban indulnak valamelyik vármegyében, volt példa az elmúlt időszakban is arra, hogy Békés vármegyében teljesíthették ezt az egyenruhára vágyók.

Akik ezen túl vannak, maradnak tovább tartalékos katonák, a szerződésesnek jelentkezők pedig ezt követően az általuk választott alakulathoz kerülnek. Békés vármegyéből jelentős azok száma, akik Hódmezővásárhelyre, a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárhoz mennek.

A Magyar Honvédség modern technikai eszközöket, felszereléseket is felvonultat, aki szeretne egy ütőképes hadseregben szolgálni, annak érdemes jelentkeznie – folytatta. A tartalékos szolgálat kiváló lehetőséget jelent mindenkinek, aki érdeklődik a katonaság iránt és szeretné kipróbálni magát ezen a területen, hiszen tanulmányok, de munkahely mellett is szolgálhat. Aki pedig ennél is tovább lépne, szerződést kaphat, biztos munkahelyet találhat magának a hadsereg kötelékében.

Juhász László százados elmondta, hogy az érdeklődők találkozhatnak a toborzókkal különféle rendezvényeken, illetve a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain ugyancsak tartanak előadásokat a Magyar Honvédség által kínált lehetőségekről, mint a kiszámítható életpálya, a fix és versenyképes jövedelem. De adnak felvilágosítást Békéscsabán, az Andrássy út 67-69. szám alatti hadkiegészítő és toborzó irodában, és sok információ elérhető az iranyasereg.hu oldalon is.