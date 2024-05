– Ugyanebben a szellemben járunk el azóta is, megragadunk minden lehetőséget, amely városunk turizmusának négy évszakosság jegyében történő fejlesztését támogatja – emelte ki. – Kiváló lehetőséget biztosított erre a kormány, amikor kizárólag nemzeti forrásból elindította a Kisfaludy Programot. A kiírás keretében közel 3 milliárd forint támogatást nyertek, amelyből első ütemben megépítették a Vízi gyermekparadicsomot, a második ütem fejlesztéseit pedig szerdán adták át, de közben a Gyulai Várfürdő saját beruházásokat is végrehajtott önerőből. Példaként említette a dögönyözős és csúszdás medence rekonstrukcióját, illetve több energetikai korszerűsítést is.

– A fejlesztések hatása a város vendégforgalmában is érzékelhető. Ha maradunk a főszezonon kívüli időszak teljesítményénél, elmondhatjuk, hogy a turisták 2023-ban közel 200 ezer, egész pontosan 192 ezer 454 vendégéjszakát töltöttek Gyulán az év első 3 és utolsó 3 hónapjában. Ez azt jelenti, hogy a 2010 óta tartó időszak óta megduplázódott a szezonon kívüli időszak, a holt szezon vendégforgalma – hangsúlyozta. – A szerdán átadott fejlesztés során az egykoron reumatológiai szakrendelésként üzemelő épületszárny felújításával átalakítottuk és bővítettük a fürdő főépületét, mintegy 1000 négyzetméteren. Elkészült Beauty Masszázs Szalon, illetve a gyógymasszázs-részleg és a dolgozói öltözők is, emellett 372 szekrénnyel és új mosdóblokkal bővítettük az öltözőt, illetve elkészült pizza-pasta látványkonyha, valamint 180 négyzetméternyi extra vendégteret jelentő pihenőt alakítottunk ki. A fejlesztések a Lovarda felújításával folytatódnak.

Töretlen és tervezett beruházások

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő elmondta, 2010 óta töretlen, tudatos, tervezett és jól kivitelezett fejlesztések valósulnak meg a városban, illetve a Gyulai Várfürdőben. Kiemelte, hogy a szálláskapacitás is jelentős mennyiségi és minőségi fejlődésen ment keresztül.