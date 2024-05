Most összességében nagyjából 120 dűlőt nevezhetnek el, azokat, amelyek mentén laknak is. Hangsúlyozta, hogy ezt követően pedig jöhet a következő feladat, hogy ki is táblázzák azokat. Azaz, hogy ne csak térképeken legyenek feltüntetve a nevek, hanem a helyszínen is segítsék a tanyás területeken közlekedőket a tájékozódásban.