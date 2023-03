Opauszki Zoltán elmondta, hogy az elmúlt évszázadok során mindegyik dűlőnek volt elnevezése, hiszen valamilyen módon be kellett azonosítani, hogy hol laktak a tanyavilágban élők. Ezek az elnevezések azonban a mai dokumentumokban nem lelhetők fel, és manapság problémás be is azonosítani a dűlőket, ha például azok rendbe tételéről egyeztetnek.

Praktikus lenne az elnevezés azért is, mert segíthetnék a tájékozódásban a mentőket, a rendőröket, a tűzoltókat, a közszolgáltatókat.

Szente Béla önkormányzati képviselő elmondta, hogy pár éve készített egy térképet Nagyrétről, összegyűjtötte a dűlők akkor használatos neveit. Úgy véli, ha elneveznék a dűlőket, akkor fennmaradnának olyan régi csabai családok nevei, akik évszázadokon át meghatározták egy-egy terület életét. A dűlőket értékeknek nevezte, hiszen 400 kilométernyi úthálózatról van szó.

A mezőgazdasági munkát végzők, a vadászok, illetve a dűlők mentén élők ma is nevesítik a dűlőket – jelezte dr. Csicsely Ilona önkormányzati képviselő, aki azt kérte, hogy ezeket a neveket tartsák majd meg.

A városi közgyűlés ülésén úgy döntöttek, hogy felkérik a Munkácsy Mihály Múzeumot, hogy a megyei könyvtárral és a városi főépítésszel közösen gyűjtsék össze, hogy egykor milyen nevet használtak az egyes dűlők esetében.

Ezt követően pedig a múzeum szakemberei javaslatot tesznek a konkrét elnevezésre, az ajánlásokat pedig megküldik a települési értéktár bizottságnak és a földrajzinév-munkacsoportnak, hogy véleményezzék azokat.

Fotó: Opauszki Zoltán/Facebook

Opauszki Zoltán tanácsnok hozzátette, hogy legközelebb, amikor a városi közgyűlés elé kerül majd a téma – várhatóan az év második felében –, dönthetnek is a konkrét nevekről. Ezt követően pedig a térképekre és az online felületekre is rákerülhetnek az elnevezések, de szeretné, hogy az adott dűlőknél helyezzenek táblákat is ki.

Úgy véli, tartoznak ennyivel a tanyavilágban élőknek; a külterületen lakók is fontosak annyira, mint a város belterületén élők.