– Igazán nem panaszkodhat az idei évére, hiszen a jesolói világkupán kick-light-ban és light-contactban is győzött, azt megelőzően pedig eredeti küzdősportjában, taekwon-dóban is a legjobbnak bizonyult az országos bajnokságon. Legutóbb pedig szintén taekwon-dóban, küzdelemben elhódította élete első felnőtt Európa-bajnok címét.

– Fejben most értem bele a felnőtt korosztályba, de idő kellett hozzá, hogy valóban megérkezzek ide. Három éve léptem a felnőttek közé, előtte háromszor győztem a junior kontinensbajnokságon. Jól éreztem magam a lengyelországi Eb-n, pedig nem voltak egyszerűek a mérkőzések, de egyre magabiztosabb versenyzéssel haladtam a cél felé. Korábban előfordult, hogy leblokkoltam, de most ez nem történhetett meg, mert erősnek éreztem magam fejben is. Három olyan ellenfelet győztem le, akik korábban már nyertek Európa-bajnokságot. A szlovák címvédő volt, a lengyel azt megelőzően győzött és a román riválisom is állt már Eb-n a dobogó tetején.

– Nemcsak taekwon-dóban, hanem kick-boxban, kick-lightban – melyben tavaly megvédte a világbajnoki címét és 2022-ben aranyérmes lett az antalyai Eb-n is – is sikeres. Melyik harcművészeti ág áll közelebb a szívéhez?

– Mindkettőt nagyon szeretem. Van hasonlóság a kettő között, a kick-box a küzdelemre van inkább kihegyezve. A taekwon-do egy sokszínű sportág, van benne erőtörés, küzdelem, melyben mindenki megtalálhatja benne a számítását.

– Nagyon korán, már öt évesen megismerkedett a küzdősporttal.

– Akkoriban még talán szokatlan volt, hogy valaki ilyen korán elkezd a harcművészettel foglalkozni. Ma már ez nem számít újdonságnak, rengetegen kezdik el, nálunk, Battonyán is van egy ovis csoport. Igen is jó, hogy már ilyen korban megismerkednek a gyerekek a sporttal, mert fegyelemre, kitartásra tanít és a kondicionális képességeket is fejleszti, a mozgás pedig alapból jó, egészséges.

– Fiatal kora ellenére már az edzői munkával is kacérkodik.

– Besegítek az edzőim, Rádai Imre és Rádai Roland vezette foglalkozásokba. Jobban az ovisokkal foglalkozom, azt hiszem, hogy jó vagyok ebben. Kiváló példaképeim voltak, sokat tudok hasznosítani a tőlük tanultakból.

– Ha jól tudom, az élsporttal párhuzamosan felsőfokú tanulmányokat is folytat.

– Már befejeztem a Szegedi Tudományegyetemen, ahol kereskedelmet és kommunikációt tanultam, most már a versenyzés és az edzősködés élvez elsőbbséget.

– Idén mi a prioritás, milyen versenyekre készül?

– Kick-boxban világkupára, majd országos bajnokságra, ahonnan remélem, hogy egyenes út vezet majd az Európa-bajnokságra. Kick-boxban Európa-, és Világjátékokat szoktak rendezni, a távlati terveim között az ezen nagy versenyekre való kijutás szerepel.