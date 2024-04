Dr. Nagyné Sullay Márta, a gyulai intézmény főigazgatója elmondta, a program nyitóáhitattal kezdődött, amit Baráth János lelkipásztor tartott, majd az iskolában elkezdődött az Országos Bibliai Történetmondó Verseny.

A gyerekek remekeltek az Országos Bibliai Történetmondó Versenyen. Fotó: Dinya Magdolna

– A benevezett iskolák helyi fordulót tartottak, a döntőbe pedig évfolyamonként egy-egy diákot delegáltak – számolt be a részletekről az iskola főigazgatója. – A résztvevőknek előzetesen egy-egy ószövetségi és újszövetségi történetet kellett megtanulniuk. A szövegválasztás dupla korcsoportonként, két évfolyamonként történt, ugyanakkor egyenként értékelték a tanulók teljesítményét. Az idei verseny témája, a történetválasztás alapja Az Élő ige volt, mivel a református egyházban az idei ennek az éve.

Az Országos Bibliai Történetmondó Verseny rajzpályázattal is kiegészül

A verseny esztendők óta kiegészül egy illusztrációs és rajzpályázattal, amire idén is változatos technikákkal, magas színvonalú pályamunkák érkeztek. Tizenhat iskolából hatvanhét pályaművet küldtek be, az eredményhirdetésre pedig a díjazottakat hívták meg. A díjazott alkotásokat ki is álltak ki.

Dr. Nagyné Sullay Márta kérdésünkre kifejtette, a verseny református iskolák találkozójának számít, elsősorban Tiszán inneni és tiszántúli iskolákból jöttek el gyerekek a gyulai megmérettetésre.

A program záróáhitattal és az eredményhirdetéssel fejeződött be. A résztvevők közül többen is úgy érkeztek, hogy a várost is legyen alkalmuk megnézni.