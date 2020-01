Hétvégente megmártóznak a Kettős-Körös hideg vizében

A pár fokos víz és némi jégréteg sem jelent akadályt annak a gyomaendrődi társaságnak, melynek tagjai a kellően hideg hőmérsékletű folyóvízben időközönként „csobbannak”.

A csoport nem unaloműzésből mártózik meg hétvégente, csupán az „Iceman”, azaz a Jégemberként ismertté vált holland férfi, Wim Hof jeges merülését gyakorolják. A módszernek pozitív élettani hatásokat tulajdonítanak.

Magas a páratartalom, alig pár Celsius-fokos a hőmérséklet és a folyóvíz a Kettős-Körös gyomaendrődi szabadstrandjánál, ahol szokatlanul sokan gyűltek össze vasárnap délelőtt. A többség nagykabátban álldogálva szemlélte a hó nélküli, de annál fehérebb tájat és persze azt a három fürdőruhás illetőt, akik arra vállalkoztak, hogy nyakig megmerülnek a folyóban.

Rövid bemelegítés és alapos légzőgyakorlat után a két hölgyből és egy férfiből álló trió, lassan de magabiztosan elindult a folyó felé. Csak épp annyira álltak meg, míg a jeges vízben egy csákánnyal utat törtek maguknak; ekkor már térdükig ért a víz. Majd, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, nyakig merültek a mindössze 0,5 Celsius-fokos vízben.

A módszer helyi szorgalmazója Szarka Róbert – aki ezúttal kihagyta az akciót – a többi nézelődővel a partról figyelte a 3-4 percig tartó eseményt, amikor is a jeges merülők kivonultak a vízből, s pár perces futkorászás közben megszárítkoztak és elősegítették testük visszamelegedését, majd felöltöztek.

– Nagyjából egy éve kezdődött ez nálunk, mikor olvastunk a hideg terápiáról. A Wim Hof-féle módszert, amely gyakorlatilag légzőgyakorlatokra és jeges merülésre épül, egyik ismerősöm, a dévaványai származású Szűcs Ferenc már régebben gyakorolja. Őt hívtuk el Gyomaendrődre, hogy avasson be minket a részletekbe. Tavaly március 15-én tartott egy előadást, majd utána mintegy tízen ki is próbáltuk a jeges merülést, melyet azóta a téli időszakban hétvégente gyakorlunk. Legfőképp a keringésre van kedvező hatással, így az egész szervezet erősíthető. Emellett ad egyfajta euforikus érzést, ami a jelen pillanat megélésének fókuszából áll, hiszen itt másra nem is nagyon tud gondolni az ember – árulta el a részleteket Szarka Róbert erőnléti edző.

A csapat tagjai azt mondják, bár az első pár pillanat nem nevezhető kellemesnek, de aztán a szervezet hamar hozzászokik a hideg vízhez. Bevett szokás, hogy ahány fokos a víz, annyi percet töltenek benne, de mivel most a folyó hőmérséklete nem érte el az egy fokot sem, így kicsit tovább időztek.

Nagy-Kulik Zsuzsa, aki még néhány hosszt úszott is, azt mondja, pár éve nem gondolta volna, hogy belemegy egy ilyen hideg vízbe, így számára ez egyfajta mentális erőpróba, mellyel a saját határait tudja tágítani.

– Kezem, lábam mindig is fázós volt, bár ezen a téren sok változást nem vettem észre, de mióta gyakorlom a jeges merülést egyáltalán nem voltam beteg – mondta Nagy-Kulik Zsuzsa, aki az extrém körülmények mellett családjával azért nyáron is szereti kiélvezni a folyó adta lehetőségeket.