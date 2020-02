Fontos a nyugdíjasok számára a rugalmas munkabeosztás

Szakmai fórumot tartott a napokban Békéscsabán, a városháza dísztermében a mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve a nyugdíjasok számára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KÖZÉSZ). Az időskori munkavállalásban rejlő szerteágazó lehetőségekről szóló programot Miért éri meg? – Ott tartaná? Visszahívná? Rugalmasan foglalkoztatná? címmel hirdették meg.

Az Országgyűlés még 2017-ben Alaptörvénybe illő deklarációval határozta meg a társadalom időskorú tagjainak közmegbecsülését, elismerve ezzel az élettapasztalatuk generációkon átívelő időszerűségét. Ennek a folyamatnak egyik fontos állomása volt a nyugdíjas-szövetkezetek megjelenése és a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetségének (KÖZÉSZ) létrehozása – hangzott el a napokban tartott szakmai fórumon.

A KÖZÉSZ, felvállalva a nyugdíjas munkavállalók érdekképviseletét, a kormányzattal stratégiai együttműködési megállapodást kötött. Ennek a társadalompolitikai partnerségnek a részeként – felkérve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megyei elnökségeit is – országjárásba kezdett, mivel a tapasztalatok azt igazolták, hogy a foglalkoztatók és a nyugdíjasok munkaerőpiaci egymásra találását nehezíti a ma még igen jelentős részben tapasztalható információhiány.

Dolgos Attila, a KÖZÉSZ alelnöke elmondta, az országjáró szakmai fórum elsődleges célja, hogy a megyeszékhelyeken és a nagyobb váro­sokban a munka világát érintő információkat osszanak meg a helyi nyugdíjasokkal. Ezeken a programokon megtudhatják, hogy milyen lehetőségeik vannak, foglalkoztatásuk hogyan oldható meg.

– Azt tapasztaljuk, hogy a nyugdíjasok elsősorban a rugalmas munkaidejű beosztásokat keresik. Ez a korosztály már nem szeretne heti negyven órát ledolgozni – fogalmazott az alelnök. Hozzátette, jelenleg eléggé hiányos a munkaerőpiac, vannak olyan szegmensek, ahová elkél a segítő kéz. Ugyanakkor a szakember szerint, míg a multinacionális cégeknél nehéz elérni, hogy változtassanak a munkakörülményeken vagy a munkaidőn, addig a kis- és középvállalkozások jóval könnyebben tudnak alkalmazkodni a ,megváltozott körülményekhez. – Erről a régióról is elmondható, hogy a kisegítő munkáktól kezdve a szakmunkákon át számtalan lehetőség közül válogathatnak a helyi nyugdíjasok. Illetve az irodai, adminisztrációs munkák száma is jelentős. Viszont arra, hogy magasabb pozícióban is el tudjanak helyezkedni, még várni kell – hívta fel a figyelmet Dolgos Attila.

Az eseményen Nagy Gábor, a Keleti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke elárulta, elsősorban árufeltöltői, nyomdai munkalehetőségek várják a megyei nyugdíjasokat, de szakmai pozícióba is folyamatosan keresnek munkavállalókat.

– Ezek mind rugalmas beosztással végezhetők, vagyis lehetőség van négy-, hat- vagy éppen nyolcórás munkavégzésre. Illetve, aki nem mindennap szeretne dolgozni, az is el tud helyezkedni. Itt a megyében általában a kis- és középvállalkozások, illetve a kereskedelmi láncok foglalkoztatnak nyugdíjasokat, mert ott egy- vagy többnapos munkaerőhiányra is megoldást jelenthet az ő alkalmazásuk – ismertette az elnök.