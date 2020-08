Gázolaj folyt az úttestre az M44-es gyorsforgalmi megyei szakaszán

Defektes lett egy kisteherautó egyik kereke Békés megyében, az M44-es gyorsforgalmi út jobb pályatestjének 65-ös kilométerszelvényében. Az úttestre gázolaj folyt és a jobb, illetve bal pályatestet elválasztó szalagkorlát is megrongálódott, ezért a rendőrség az utat teljes szélességében lezárta.

Békés megyében, az M44-es gyorsforgalmi út jobb pályatest 65-ös kilométerszelvényében, szerdán 14 óra körül defektet kapott egy Békéscsaba felé tartó kisteherautó. Az úttestre gázolaj folyt és megrongálódott a jobb, illetve bal pályatestet elválasztó szalagkorlát. A rendőrség az M44-es gyorsforgalmi út érintett szakaszát teljes szélességében lezárta. A forgalmat a 44-es számú főútra terelik. A rendőrség a közlekedők megértését és türelmét kéri!

Frissítve:

Szerdán 15 óra 30 perckor a Kecskemét felé vezető oldalon egy sávon megindult a forgalom. A jobb pályatest továbbra sem járható, a Békéscsaba felé tartókat a 44-es számú főútra terelik.

Frissítve:

16 óra 4 perckor a jobb pályatesten is felszabadult egy sáv, így Békéscsaba felé is járható az M44-es. A mentési munkálatok még nem fejeződtek be, ezért a rendőrség kéri a járművezetőket, hogy az érintett útszakaszon lassítsanak, közlekedjenek figyelmesen!