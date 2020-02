Óriási csata után a görögök kerültek előnybe Békéscsabán

A Swietelsky-Békéscsaba kedden, a városi sportcsarnokban az Olympiakosz Pireusz ellen küzdött meg a Challenge Kupában, a 4 közé jutásért.

Swietelsky-Békéscsaba–Olympiakosz Pireusz (görög) 1:3 (24, –23, –19, –23)

Extraliga női mérkőzés a legjobb 4 közé kerülésért, 1. mérkőzés, Békéscsaba, 1200 néző. V.: Ivan Momirov, Jan Gerrit Reichardt (bolgár, holland). Békéscsaba: Grbics 1, Pekárik 5, KLARIC 26, COLLAR 20, Jerkov 15, Bodovics 3. Cs.: MOLCSÁNYI (liberó), Fábián, Szedmák 1. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer. Olympiakosz: ZSIVOJINOVICS 15, Lampruszi 8, Hrisztodulu 4, ZAKSZAIU 15, Scott 9, HIPPE 26. Cs.: Kakoratu, KONOMI (liberók), Giota. Vezetőedző: Branko Kovacsevics.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 0:3, 2:7, 9:10, 12:11, 13:15, 17:17, 20:23, 24:24. 2. szett: 6:3, 8:9, 14:14, 14:18, 18:19, 21:21, 23:24. 3. szett: 2:1, 8:15, 10:18, 17:21, 19:24. 4. szett: 1:4, 7:8, 11:12, 13:17, 18:17, 19:20, 21:20, 21:23, 23:23.

Hippe és a társai már az elején megmutatták, hogy mire képesek, nagy elánnal kezdtek, Vasja Samec Lipicernek korán, 2:6-os állásnál ki kellett kérni az idejét. Próbálta gyorsan felvenni a ritmust a Békéscsaba, ennek köszönhetően hosszabb labdameneteket láthattunk, de a görögök mindent összeszedtek. Rövid időn belül sikerült felzárkóznia a magyar csapatnak az élvezetes, jó mérkőzésen.

A következő időkérés már a vendégoldalon volt, lévén, hogy az alaposan feljavult játéknak köszönhetően már a BRSE birtokolt előnyt. Felváltva vezettek a csapatok, igazából egyik sem tudott a másik fölé nőni. Ragyogó megoldások után bosszantó hibák hazai oldalon, de még ez is belefért, hiszen teljesen nyílt maradt a mérkőzés.

A görögök sokat köszönhettek egyik liberójuknak, Konominak, aki lehetetlen helyzetből szedegette össze a labdákat és a német Hippének, aki a játszma végére 10 pontot hozott össze. A játszma utolsó szakaszában sem változott jelentősen a helyzet, a pireusziak 1-2 ponttal vezettek, de Jerkovék tapadtak. A görögök jutottak először szettlabdához, de a hősiesen küzdő csabaiak kiegyenlítettek, sőt Klaric labdája, majd egy blokk után még a szettet is behúzták!

Folytatta azt a játékot a BRSE, amit az elsőben láttunk, egy Jerkov-ász, egy Pekárik-leütés, nem véletlenül járt 2-3 ponttal ellenfele előtt a Csaba. Sokszor szinte eksztázisban játszottak a lányok, nem nagyon volt gyenge pontja a csapatnak. Aztán egycsapásra megváltozott a játék, a dél-európaiak 4 egymást követő ponttal átvették a vezetést, jöhetett a hazai időkérés.

Innentől megint egymás nyakát taposta a két gárda. A játék közepén megtorpant a BRSE, a görögök megléptek 4 egységgel (14:18), a hazaiak szlovén edzőjének ekkor már muszáj volt valamit mondania a tanítványainak. Új erőre kapott a magyar együttes, és 20-nál egy parádés megmozdulás után be is érte vendégét. Hatalmas csata zajlott a pályán, a hajrában egy ponttal ugyan, de rendre a görögök vezettek és jutottak ismét szettlabdához, a következő labdamenetben pedig nem is hibáztak.

Izgalmas csata után a görögök kerültek előnybe A Swietelsky-Békéscsaba kedden, a városi sportcsarnokban az Olympiakosz Pireusz ellen küzdött meg a Challenge Kupában, a 4 közé jutásért. Mutatjuk, hogy milyen hangulatban zajlott a mérkőzés! Közzétette: Beol.hu Békés Megyei Online – 2020. február 18., kedd

A 3. játszmában sem lankadtak a csapatok. Az Olympiakosz vette kézbe az irányítást, egyre gyakrabban késztette hibázásra vendéglátóját. Kezdett tetemessé válni a görög előny, de Pekárikék nem hagyták annyiban visszajöttek mínusz 8-ról mínusz 4-re. Erejükből nem futotta többre, a magabiztosabb vendégcsapat apró lépésekkel ugyan, de folyamatosan haladt előre. Bőven belefért az is, hogy 23:17-nél Hrisztodulu nyitást rontson, a társak gyorsan korrigáltak, innentől kezdve csak egy játszma kellett ahhoz, hogy megnyerjék a mérkőzést.

A 4. szettben korán időt kellett kérnie a csabai edzőnek, az Olympiakosz ugyanis lendületben maradt és igyekezett már hamar ellógni a Békéscsabától. Hippe már ekkor 21 pontnál tartott, és Zsivojinovics is szorgalmasan gyűjtögetett. Collarék próbálták megragadni az utolsó esélyt arra, hogy kikényszerítsék a döntő szettet. Tartották a lépést ellenfelükkel, nem adták olcsón a bőrüket.

Amikor a látogatók összehoztak egy 3:0-s szériát, már sokan úgy gondolták, hogy innen már borzasztó nehéz lesz feltápászkodni. Klaricék mindenesetre küzdöttek tovább és huszáros hajrával befogták vendégeiket, mi több fordítottak is. Váltott vezetés mellett haladtak a felek, a csabaiak helyzetén nem könnyített a játékvezető, aki több alkalommal is véleményes ítéletet hozott. A BRSE azonban nagy erőket mozgósított, és 23-nál újra egalizált. Klaric hosszú nyitásával azonban szett-, és meccslabdához jutott a Pireusz, Jerkov széles keresztlabdája pedig meghozta a győzelmüket, bár a közönség és a tévéközvetítés szerint is bent volt a labda – a játékvezető nagyot hibázott.

A visszavágót március 3-án rendezik Görögországban.

Videó: Kiss Zoltán