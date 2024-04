Kicsik és nagyok egyaránt szedték szombaton délelőtt a szemetet Kondoroson, a TeSzedd! akció keretében. A kidobált, illegálisan elhelyezett hulladékok gyűjtését a Kondoros és Környéke Polgári Együttműködés Egyesület, a városi önkormányzat és a Nagycsaládosok Kondorosi Egyesülete szervezésében bonyolították le.

A népes csapat a Batthyány-Geist Kastély kertjében kezdte a TeSzedd! akciót Fotó: Ribárszki Péter/Facebook

A TeSzedd! akcióban rengeteg szemetet gyűjtöttek össze

A találkozási pont a nagymajori Batthyány-Geist Kastély kertje volt, az itt tartott eligazítás után indult a népes csapat az előre kijelölt helyszínekre. Ennek során a kastélykert mellett a Nagyszénási út, a Bérleti bekötőút, a Dísz út és a Kecske sor környezetét tisztították meg.

A TeSzedd! akcióban részt vett Ribárszki Péter, a város polgármestere, Kozsuch Kornél alpolgármester és a kondorosi Dankó Béla országgyűlési képviselő is, aki a Kondoros és Környéke Polgári Együttműködés Egyesületnek hosszú ideig elnöke is volt.

– Sajnálattal tapasztaltuk, hogy még mindig nagyon sok illegálisan lerakott, elhagyott vagy autóból kidobált szemét szennyezi az utak mentét – hangsúlyozta Ribárszki Péter. – Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az alig pár órás munkánk eredményeként a megtöltött zsákokból egy jókora szemétkupacot sikerült közös erővel összegyűjtenünk. Kiemelten fontosnak tartjuk a teremtett világunk védelmét, és a bennünket körülvevő környezetünk tisztaságát, így az idei esztendőben sem maradhattunk ki az országtisztításból.

Dankó Béláék is bukkantak kidobott háztartási gépre Fotó: Dankó Béla/Facebook

Még mindig sok az illegálisan lerakott hulladék

Dankó Béla kiemelte, a szombati ,kondorosi TeSzedd! akció is jól mutatja, hogy milyen ereje van egy tettre kész közösségnek.

– Sajnos, idén is akadt jócskán dolgunk, hiszen még mindig sok illegálisan lerakott hulladék, eldobált szemét szennyezi a környezetünket, ártva ezzel a Földnek is – emelte ki Dankó Béla. – Mindamellett, hogy sok zsák hulladéktól szabadítottuk meg, és tettük ezáltal szebbé, tisztábbá közvetlen környezetünket, hiszem, hogy egy-egy ilyen megmozdulás igazi közösségépítő erővel bír, amit ez a nap is igazol.