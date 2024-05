Füzesgyarmati SK–Monor SE 1–0 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 100 néző. Vezette: dr. Dédesi Mátyás Benedek (Bencze András, Bense Milán).

Füzesgyarmat: Fildan – Soós (Béres, 85.), Hadnagy, Csáki, Pinte – Bódis, Mező – Achim S., Kis Sz., Schmidt (Zsibrita, 92.) – Sándor (Szabó M., 68.). Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Monor: Bozsó – Agóts, Szabó B., Majzik, Ivády (Rácz, 46.) – Farkas Á., Puskás, Markó, Papp Gy. (Szabó Cs., 61.) – Horváth L., Kocsis (Fekete, 72.). Asszisztensedző: Halgas István.

Gólszerző: Sándor (14.).

A 14. percben Sándor szerzett vezetést a hazaiaknak, egy bedobást átvéve tört be a 16-oson belülre, a lövését még blokkolták, de elé pattant vissza a labda, amit azután bekotort a hálóba. A gól után a Monor vette át a kezdeményezést, próbált a gyarmati védelem mögé kerülni, de Fildan kapus rendre a helyzet magaslatán állt, két ígéretes fejest is lokalizált. A sárrétiek kontrajátékra rendezkedtek be, de kevés veszélyt jelentettek és ez jellemezte a második félidőt is. A Monor monoton nyomott, a sárrétiek eredményesen védekeztek, ezzel kicsikarták első tavaszi sikerüket.

Jó: Fildan, Mező, Sándor, Hadnagy, ill. Puskás, Markó, Farkas Á.

Boros Tibor: – A szezon korábbi hasonló karakterű találkozóin szemernyi szerencsénk sem volt, most viszont erre nem panaszkodhatunk. Ez a győzelem pici gyógyírt jelent a sebeinkre, a megjelent játékosainknak pedig köszönet, hogy igazi sportemberként állnak bele az idény finisébe is.