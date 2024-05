Erzsébeti SMTK–Körösladány MSK 2–0 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 220 néző. Vezette: Darabon Barnabás (ifj. Imrő János, Dobod Dominik).

Erzsébeti SMTK: Bencze – Lucz (Nagy B., 71.), Bartha, Slezák, Márton – Soós, Kovács B., Szűcs (Bán, 46.), Molnár R. – Wirth, Molnár T. Vezetőedző: Turi Zoltán.

Körösladány: Kertész – Sztankó (Rajsli, 56.), Ruzsa, Wéber, Krajcsó – Zelenyánszki, Bakk (Malkócs, 46.) – Csicsely (Szántó, 77.), Geiger, Talpalló N. (Czirok, 46.) – Farkas J. (Szilágyi, 71.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Szűcs (16.), Nagy B. (92.).

Lendületesen kezdett a hazai együttes, ami negyedórányi játék után vezetést eredményezett számára a szemfüles Szűcs révén. A folytatásban visszaállt a „Liza”, átadta a teret a ladányiaknak és kontrára próbált alapozni. A sárrétiek dominálták a mérkőzést, több lehetőségük is volt az egyenlítésre, Fortuna azonban a hazaiakkal volt. Ez vonatkozik a második félidőre is, amikor a sárrétiek irányítottak. Három jelentős helyzetük is adódott szebbé tenni az eredményt, de ezek kimaradtak. A végén pedig, amikor már mindenki kitámadott a pontszerzés érdekében, az ESMTK egy villámgyors ellenakcióból beállította a végeredményt.

Jó: Bencze, Márton, Würth, Molnár T., ill. Krajcsó, Wéber, Geiger, Czirok.

Ekker Attila: – Gratulálok az ESMTK-nak az éremszerzéshez! A második félidő alapján pontokat érdemeltünk volna. Nem jellemző, hogy felmentsem a játékosaimat, de ma esélyt sem hagytak nekünk erre a sípmesterek. Kemény büntetést szabnak ki ránk, ha tiszteletlenül viselkedünk, vagy hibázunk, normális esetben ez elvárható lenne fordított helyzetben is. A szurkolóink nem azért utaztak több száz kilométert, hogy az asszisztensek tiszteletlenségével szembesüljenek. Remélem, hogy ezt nem csak mi láttuk így.

További eredmények: Kecskemét II.–Szolnok 4–0, Bp. Honvéd II.–Cegléd 8–0, Martfű–Pénzügyőr SE 3–1, Dabas–Hódmezővásárhely 0–0, BKV Előre–Vasas II. 4–3.