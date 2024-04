Somoskőiné Jenei Krisztina edző társlapunk, a nool.hu megkeresésére néhány hasznos tippet osztott meg nem csupán a Tündérszépek szépségversenyre jelentkező lányokkal, hanem mindenkivel, aki magabiztosan szeretne nekivágni az idei bikiniszezonnak. Elmondta, hogy szerinte akik a megmérettetésre neveznek be, azok közül mindenki odafigyel a testére. A felkészülés alatt is elmaradhatatlan a helyes táplálkozás, a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele és a testmozgás, hiszen az edzések feszesítik a testet, formálják a popsit és a combot.

Tündérszépek: ne habozz, állj kameránk elé! Fotó: Illusztráció: MW-archív

Az edző kiemelte, hogy az intervallum futás az egyik legjobb választás lehet, ha rövid időn belül szeretnénk eredményt látni, ugyanis a gyors és normál tempók váltakoztatása beindítja az anyagcserét és a zsírégetést is. Emellett érdemes átmozgatni az összes izomcsoportot, ugyanis egy szép kar és váll egyaránt olyan vonzóan tud mutatni a fotókon és a versenyen is, mint a formás fenék vagy a comb.

Így lehet igéző a tekinteted

Zalai-Domonkos Szilvia mesterkozmetikus, sminkes és szempilla stylist kifejtette: a szépségversenyre nevező lányok a műszempilla viselésével sokkal jobban nyomatékosíthatják arcuk ékét, illetve a szemüket, de természetesen a megfelelő szakember is szükséges ahhoz, hogy igéző tekintetet tudjuk varázsolni magunknak. A műszempilla elősegítheti, hogy a természetes pillaállomány dúsabb, teltebb, íveltebb lehessen, ezáltal pedig kiemelhetik a szemet, a tekintetet, és időt is spórolhatunk a hétköznapokban, mivel nem kell sminkelnünk a szempillánkat.

A mesterkozmetikus hozzátette, hogy úgy tudjuk sokkalta tartósabbá tenni az épített szempillánkat, ha elkerüljük az olajbázisú sminklemosót, nem használunk szempilla göndörítőt, és 48 órán át nem megyünk szaunázni, szoláriumozni, mert a magas hő és víz kezdetben csökkenti a ragasztó kötését.

Tündérszépek: még nem késő, lehet jelentkezni!

A versenyre még lehet jelentkezni, egészen május 12-én 23:59-ig. Békésből már több lányt bemutattunk, május végéig még legalább tucatnyi szépséget szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánlani, miközben Bács-Kiskunból és Csongrád-Csanádból is szemügyre vehetők és természetesen szívekkel értékelhetőek a jelentkezők hírportálunkon.

A regionális verseny végén aztán majd hárman a zsűri szavazatai alapján jutnak tovább, minden vármegyéből 1-1 lány az országos döntőbe jut. Egy hölgy pedig a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért.

Nagyon fontos tudni, hogy saját portfólióval is lehet jelentkezni, akinek tehát van már magáról az elmúlt évben készült nívós képsorozata, az azzal is nevezhet, de természetesen kérhető ingyenes portfóliófotózás is, ahol profi stáb fodrásszal és sminkessel kiegészülve várja a szépségeket.