Az idei eseményen a hazai klubok mellett román, szerb és szlovák egyesületek is leadták nevezéseiket. Békés vármegyéből a Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület, a Gyulai dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub és a Tótkomlósi Rozmárok Szenior Úszó Klub képviselte.

Szűkebb pátriánkból kiemelkedett a gyulai dr. Legeza László teljesítménye, aki nem kevesebb mint hét versenyszámban rajtolt el és valamennyi alkalommal aranyérmesként fejezte be a különböző távokat és úszásnemeket. Klubtársa Murnyák Zsuzsanna pedig hat alkalommal állhatott föl a dobogó valamelyik fokára. A tótkomlósiak közül Apatóczki István és Kancsó János zsebelt be elsőséget, de megyénk további nagy öregjei is szép számmal halmozták az érmeket.

A Békés vármegyei érmesek. Békéscsaba: Csirmaz Sándor (egy ezüst-, két bronzérem), Németh Éva (két ezüstérem). Gyula: Fehér Edit (egy ezüst-, két bronzérem), dr. Legeza László (hét aranyérem), Murnyák Zsuzsanna (két ezüst-, négy bronzérem). Tótkomlós: Apatóczki István (egy arany-, egy ezüst-, egy bronzérem), Kancsó János (egy arany-, egy ezüstérem), Malya Attila (két bronzérem).