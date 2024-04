A hangtálak a legmélyebb nyugtató hatással vannak az idegrendszerre – mondta el Király Irén kineziológus természetgyógyász.. Fotó: Szegfű Katalin

– Hol lehet elhelyezni a hangtálakat az orvoslásban, természetgyógyászatban?

– A hangok harmonizáló, egészséget támogató hatását évezredek óta ismerik és alkalmazzák az emberek, de a hangok és rezgések élettani hatásának mai értelemben vett tudományos vizsgálata csak a 19. században kezdődött el. Mégis azt gondolom, hogy még sokáig csak a „kiegészítő” gyógyászat körébe fog továbbra is tartozni, mert a kidolgozatlan hatásmechanizmusa miatt még nem emelhető be a hagyományos orvoslásba. Ugyanakkor az is tagadhatatlan, hogy az ősrégi és a népgyógyászati eljárások méltatlanul elfeledett alternatív módszerei közül egyre több megtalálja a helyét. Ilyen a hangtál is.

– Mióta ismert ez az eszköz?

– A hangtálak a keleti kultúrából származnak, elsősorban Japánból, Tibetből és a Himalája vidékéről. Feltehetően már az időszámítás előtti 4000-ben léteztek, vagyis amióta az ember elkezdte megmunkálni a fémet. Eleinte konyhai edényként használták a kolostori szerzetesek, később adománygyűjtő tálként szolgált, mára különböző szertartásokra, meditációkra, közérzetjavításra alkalmazzák.

– Miből készül?

– A hangtálak többféle fémötvözetből készülnek. A leggyakoribb a hét fémből készült hangtál, ennek összetevői: ólom, vas, arany, réz, higany, ezüst és ón. Kétféle eljárással készülnek. Egyik eljárás a fémöntés, amit gépekkel végeznek, a másik pedig a hagyományos kézzel való kalapálás, ilyenkor 4-6 kovács kalapálja egyszerre, összehangolt ritmusban. A hangtálak mérete is változó, a legkisebbtől, 4-5 cm széles, az átlagos 50-60 cm szélesig. Nálam viszont van egy majdnem egy méter széles hangtál is, amiben állni lehet, de van, aki ülve is elfér benne. Fontos megjegyezni, hogy hangtálak is fejlődnek, így mára megjelent egy 12 fémből összeállított hangtál, amit egy német származású mérnök és fizikus, Peter Hess hosszú évek munkájával fejlesztett tovább. Igazából csak ezek a hangtálak alkalmasak arra, hogy a közérzet javítása céljából felhelyezzük őket az emberi testre. A hangtálakat gyakran díszítik kívül-belül különböző tibeti szimbólumokkal, írásjelekkel, szent szövegekkel, tovább növelve a rezgés hatékonyságát.

– Mitől fog rezegni?

– A hangtálakat különböző méretű, alapanyagú ütőkkel lehet megszólaltatni, s ahányféle ütő, annyiféle hangzás. De azt is mondhatom, ahány kéz, annyiféle rezgés. Még az sem mindegy, hogy hol ütöm meg a tálat, vagy éppen a peremét dörzsölöm csak. Az előbb említett Peter Hess által kifejlesztett tálak esetében megerősítést nyert, hogy a testre helyezve a rezgések fizikai hatást gyakorolnak az egész testre, továbbítják a hanghullámokat az izmokhoz, belső szervekhez, ezáltal a testben lévő, mintegy 100 billióra becsült sejthez. Innen az elnevezés is: hangmasszázs.

– Milyen hatást gyakorol a testre?

– Egy nagyon kellemes, ellazult, relaxáló állapot érhető el. Egy 20 perces alfa állapot 3-4 órai mélyalvással egyenlő. A hangtálak a legmélyebb nyugtató hatással vannak az idegrendszerre, ezáltal kiváló szorongás- és stresszoldó hatásúak.

– Lehet a hangmasszázsnak mellékhatása?

– Fontos hangsúlyozni, hogy bármi, amivel belenyúlunk az ember energetikai terébe, nem kellő hozzáértéssel és figyelmetlenséggel bajt is tudunk okozni. Emellett a hangtálnak is vannak ellenjavallatai, ilyen a beépített szívritmus-szabályozó, epilepszia, a terhesség első harmada, akut gyulladások, pszichiátriai kórképek... Annak ellenére, hogy amit a beszélgetésünk elején elmondtam, ez egyelőre csak egy kiegészítő eljárás, mégis egyre több természetgyógyász, wellness iparban dolgozó, pedagógus, egészségügyi tanácsadó alkalmazza. Úgy figyeltem meg, hogy nem tudni előre, hogy egy ezoterikusnak vagy mágikusnak tűnő eljárás mikor kezd természetesnek tűnni, mikor lesz tudomány vagy marad csak alternatív eljárás. De addig is érdemes nyitott lenni az újra, ami mint látjuk, nem is új, sokkal inkább ősrégi. A hangtálak visszavezetnek bennünket az alapállapotunkba, a békéhez, a szeretethez, az ősbizalomhoz.