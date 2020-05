Matricát postáznak a szemétdíj mellé Békésben is

A települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása olyan közszolgáltatás, amit kötelező igénybe venni, annak díja pedig adók mód­jára behajtandó köztartozásnak minősül – ismertette a szemétszállító cég, a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. általános igazgatója.

Holopné dr. Sztrein Beáta elmondta: a társaság az alvállalkozóikkal közösen, a csekket küldő NHKV Zrt. javaslata alapján vezeti be Békés megyében is a matricás rendszert. Ezzel az a cél, hogy egyértelműen azonosíthassák a jogkövető, a szemétdíjat rendszeresen fizető ügyfeleket, illetve, hogy a szolgáltató ellenőrizhesse, kik rendelkeznek érvényes közszolgáltatási szerződéssel. Hozzátette, az ügyfeleik – kivéve a társasházakban élőket – az első negyedéves csekkel együtt hozzájutnak az idei évre érvényes matricához. Azt 30 napon belül kell a kommunális hul­ladékgyűjtő edényre – ezek a főleg fekete kukák –, jól látható helyre felragasztani.

A matricán található kétdimenziós vonalkód, QR-kód segítségével az ügyfél azonosítható, és a szolgáltató szakemberei folyamatosan ellenőrizhetik az igénybevétel jogosultságát. A címke igazolja azt is, hogy mely ingatlan vonatkozásában, hány literes edényre fizetik a szemétdíjat, illetve a kukát szerződés szerint milyen gyakran ürítik.

Békés megyei ügyfélszolgálataikon az esetlegesen megrongálódott matricákat kicserélik. Emellett azt kérték: akik valami miatt nem kaptak az első negyedéves csekk mellé matricát, június 2-a után haladéktalanul keressék fel ügyfélfogadási időben a központi irodát Békéscsabán, a Kinizsi utca 4–6. szám alatt, esetleg a helyi pontokat, amelyek pontos címei a dareh.hu honlapon megtalálhatóak.

Az általános igazgató hozzáfűzte, a szemétszállító cég végzi Békés megye valamennyi településén a közszolgáltatás részeként a lomtalanításokat. A koronavírus-járvány miatt ezeket átmenetileg felfüggesztették, ám várhatóan június elejétől ismét megszervezik azokat. Az időpontokat egyeztetik az önkormányzatokkal, és azokról a lakosságot időben értesítik. Szintén a veszélyhelyzet miatt függesztették fel a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló barna kukák és a komposztálók ingyenes osztását. Elmondta: összhangban a kormányzati intézkedésekkel – a szükséges biztonsági intézkedéseket betartva –, a közeljövőben folytatnák ezt az akciót is, első körben Békéscsabán.

Hulladékudvar épülhet, újra osztanának zöldkukákat

Hulladékudvar épülhet Békéscsabán, a Kétegyházi úton. Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán arról írt, hogy jelenleg a kivitelező kiválasztása van folyamatban, a munkálatok a tervek szerint ősszel kezdődhetnek el. A hulladékudvarban a lakosság – előre meghatározott mennyiségben – ingyenesen adhatja majd le a zöldhulladékot, a gumit, a leselejtezett elektromos berendezéseket, illetve a veszélyes hulladékot.

Szarvas Péter egyben a Dareh BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának elnöke is. A bizottság a minap ülésezett. Békéscsaba polgármestere rákérdezett a barna színű zöldkukák osztására is a cég vezetésénél. A Facebook-oldalán közzétette, hogy a tervek szerint júniusban két helyszínen, a CsabaParkban és Jaminában osztanának ilyen edényeket, az akciókat egyelőre szervezik, a részleteket később ismertetik. A városvezető elmondta azt is, hogy a szemétszállító cég az előző évet nyereséggel zárta.