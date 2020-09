A Békés megyei iskolákban is készülnek a hőmérséklet mérésére

Békés megyében is készülnek arra az iskolák, óvodák, hogy október elsejétől kötelezően mérniük kell a gyermekek, a pedagógusok és a dolgozók testhőmérsékletét. Van olyan intézmény, ahol már most is megteszik ezt teljes körűen és szúrópróbaszerűen.

– Számos intézményben eddig is mértek lázat, ezt terjeszti ki a kormány október 1-jétől valamennyi intézményre, amelyeknek ehhez azonban felkészülési időre van szükségük. A kötelező testhőmérséklet-méréshez kellő eszközöket központilag biztosítják. Ez főleg érintésmentes, digitális hőmérőket jelent, ám tesztelnek nagy létszámú intézményekben komplex hőkamerás rendszert is – jelezték hírportálunk érdeklődésére az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. Hozzátették: valamennyi igazgató kap tájékoztatást arról, hogy milyen szempontok alapján, hol alakítsák ki a mérési pontokat a torlódás elkerülése érdekében. A mérést bármely alkalmazott elvégezheti.

A vésztői református suliban már mérik a hőmérsékletet

A Vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola két telephelyén 175-en tanulnak. Mucsi István igazgató elmondta, másfél-két hete mindkét telephely bejáratánál mérik digitális, érintésmentes eszközzel minden gyermek, pedagógus, dolgozó és betérő partner, beszállító testhőmérsékletét, valamint felszállás előtt az újirázi iskolabusznál is megteszik mindezt. Erről saját intézkedési tervükben döntöttek, tehát mondhatni próbaüzemet tartanak október elseje előtt. Hozzátette, több ponton mérnek, és a tapasztalatok szerint 20-25 perc alatt végeznek is a feladattal. A szükséges eszközöket saját maguk megvásárolták, de a kapott tájékoztatás alapján kapnak is, így legalább lesz tartalék. Enyhe hőemelkedés miatt volt, hogy megkérték a szülőt, vigye haza gyermekét.

Külön kapunk engedik be az alsósokat és a felsősöket

A Zsadányi Református Általános Iskola nyolc osztályában összesen több mint 150-en tanulnak. Eszenyiné Fábián Ildikó intézményvezető elmondta, külön kapun engedik be most az alsósokat és a felsősöket. A kapott információk szerint kapnak majd mérőeszközöket, de ha továbbiakra lesz szükség, biztosan segít a fenntartó egyházközség. Úgy véli, osztályonként két eszköz elegendő lehet, és a bejáratoknál mérnek majd az adott osztályok pedagógusai. Jelenleg szúrópróbaszerűen mérik azok testhőmérsékletét, akik kipirultnak, kimelegedettnek tűnnek. Eddig láz miatt nem küldtek haza senkit sem, köhögés miatt viszont igen, és volt olyan, hogy a szülő eleve nem engedte iskolába a gyermekét. Tehát vannak hiányzók, de egyelőre nem több az ilyenkor szokásosnál.

Öt-hat irányból juthatnak be az épületbe a Lencsésin

Csaknem 700-an tanulnak a békéscsabai Lencsési Általános Iskolában. Vida András igazgató elmondta, a kormánytól valamennyi köznevelési intézmény, így a Lencsési suli is érintésmentes, digitális eszközöket kap. Az épületbe most is öt-hat irányból engedik be a gyerekeket, attól függően, hogy hol vannak a termeik, hogy a lehető legrövidebb úton jussanak a gyerekek és a pedagógusok az osztályokba. Október elsejétől is megmarad a többirányú beléptetés, ezenkívül minden tanuló, pedagógus és foglalkoztatott testhőmérsékletét lemérik, ezt követően léphetnek be az intézménybe. Kiemelte: kérték a szülőket, hogy csak egészséges gyermekek látogassák az iskolát.

A BSZC-nél figyelembe veszik az életszerűséget is

Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, valamennyi készülék már rendelkezésre áll, ám a kormánytól további érintésmentes, digitális eszközt kapnak, hogy október elsejétől mérhessék a diákok és a pedagógusok, dolgozók testhőmérsékletét. Úgy véli, a mérés a beléptetést nem nehezíti majd, hiszen eddig is több olyan intézkedést vezettek be, amelyek révén elkerülhetők a tömörülések: néhol hibrid oktatásra álltak át – azaz ötvözik a hagyományos és digitális oktatást –, valamint csúsztatva kezdődnek az órák. Kiemelte: mindenhol betartják az előírásokat, úgy, hogy közben az életszerűséget ugyancsak figyelembe veszik, hiszen minden tagintézmény más és más adottságokkal rendelkezik, mások a szokások is.

Az óvodákra is vonatkozik a szabály

Október 1-jétől egy kormányrendelet értelmében kötelező lesz az óvodákban is érkezéskor mérni a gyerekek és a foglalkoztatottak testhőmérsékletét – ismertette Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától azt a tájékoztatást kapták, hogy a kormány valamennyi köznevelési intézmény számára létszámarányosan biztosít digitális, érintésmentes hőmérőket. Ezeket az eszközöket a tervek szerint szeptember utolsó napjaiban, a megyei kormányhivatalok segítségével vehetik majd át az óvodák fenntartói.

Hozzátette: a köznevelési intézmények vezetői a napokban tájékoztatót kaptak a szaktárcától a kötelező testhőmérséklet-mérés bevezetésével kapcsolatban. Ebben az is szerepel, hogy a mérési pontok kialakítása során mire legyenek figyelemmel. Ez alapján, tekintettel arra, hogy a szülők az óvodában jellemzően a csoportszobákhoz kialakított öltözőkig, illetve a csoportszobák előteréig kísérik el gyermekeiket, a mérési pontokat az öltözőkben, valamint az előterekben javasolt kialakítani.