Elsötétültek az üzletek a Békés megyei áramkimaradások miatt

Vasárnap több olvasónk is jelezte, hogy a Békés megyében felmerülő áramkimaradások továbbra is problémát okoznak.

Olvasónktól megtudtuk, a megyét érintő áramkimaradások Békéscsabán is előfordulnak, melyek a belváros több pontján, azon belül a Csaba Centerben is észlelhetőek. Utóbbiban értesüléseink szerint néhány üzlet rövid időre teljesen elsötétült.

Szabóné Németh Tímea, a bevásárlóközpont marketing munkatársa megkeresésünkre elmondta, valóban előfordulhatnak náluk pillanatnyi áramszünetek, de házuk működésében ez nem okoz fennakadást a kétirányú betáplálás miatt. Hozzátette, saját rendszerükben nincs probléma, az áramkimaradások a külső szolgáltatás akadozásából adódnak.

Gyula és Békés több helyén is akadozik az áramellátás, előbbi helyen nagyobb üzletekből is jelentették kimaradásokat. Akadnak helyek, ahol probléma merült fel a háztartási kisgépek működésében. A tévéadás is szakadozik mindezek miatt.

Kardoskúti olvasónk fényképet is küldött, melyen jó látható, hogy a zúzmara miatt letörhetnek a faágak, ami a vezetékeknél okozhat további problémákat.

Kapcsolódó cikkünk

Akadozik az áramszolgáltatás Békés megye településein