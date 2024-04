„Ötvenéves volt, amikor bekerült ebbe a családba, most hetvenhat éves. Ha valaki nem születik bele, nehéz a dolga, mert a Windsorok genetikailag hatalmas energiával rendelkeznek. Az emberek nagyon nagyra becsülik őt” – folytatta a tudósító. „Károly fiatalkorától éjjel-nappal dolgozott, ahogy az édesapja, Fülöp herceg is. Kamillában nincs ennyi erő, a mostani életvitele sokat kivesz belőle, szerintem emiatt tisztelik őt olyan sokan. Vilmos herceg is hasonló helyzetben van, amióta kiderült, hogy a felesége is rákbeteg. Minden lépésnél Katalin mellett áll, nagyszerű vigaszt és megnyugvást nyújt neki. A trónörökös a hercegné igazi támaszaként és jövőbeni uralkodóként is bebizonyította, hogy az erő és az együttérzés embere.”