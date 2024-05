Bora Imre fesztiváligazgató elmondta, a Nemzeti Összetartozás Pálinkája ceremóniájához talán az egyik legszebb időpontot választották, hiszen a pünkösdi hétvége a magyarság egyik legnagyobb ünnepe.

A Nemzeti Összetartozás Pálinkája: dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja, Forró Krisztián, Bora Imre, dr. Görgényi Ernő és Barabás Attila a ceremónián. Fotó: Beol.hu

– Ilyenkor több tízezren zarándokolnak el Csíksomlyóra, ahol a nemzeti összetartozást együtt élik meg – tette hozzá, majd kiemelte, a gyulai rendezvény szervezőiként a saját lehetőségeikkel csatlakoztak ehhez az érzéshez, az érzés hirdetéséhez. Kifejtette, az összetartozás érzése küldetés, hiszen gyermekeinket, unokáinkat fel kell készíteni a magyarság összetartozására; arra, hogy higgyünk a magyarságban, az összetartozás erejében; hogy vigyázzunk egymásra.

A Nemzeti Összetartozás Pálinkája szimbólum

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere beszédében elmondta, egy nemzeti szimbólum sok alakot ölthet: lehet egy jelkép, lehet kulturális alkotás, lehet egy ruhadarab, vagy akár egy jellegzetes étel vagy ital is.

– Mint minden nemzetnek, nekünk is vannak olyan élelmiszereink, melyeket csak mi értünk igazán, melyeket csak mi tudunk „rendesen” elkészíteni. A pálinka egyértelműen ezek közé tartozik, nem véletlenül került a hungarikumokat összegyűjtő lista első helyére – folytatta a gondolatot.

– A nemzeti összetartozás pálinkája mint szimbólum erre épít, de még egy jelentésréteggel bír: valójában térképként is értelmezhetjük, és e térképen megjelenik minden olyan földrajzi régió, ahol nemzetünk tagjai élnek. Adnak magukból valamit, ami külön-külön is értékes, és ahogyan a párlatok keverednek, úgy kapcsolódnak össze benne szimbolikusan a határon túli magyar közösségek és az anyaország határain belül élők is.

A változásra fel kell készülni

Barabás Attila, a Magyar Pálinka Lovagrend elnöke felelevenítette, hogy annak idején Gyulán fogant meg a lovagrend létrehozásának gondolata. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy a Gyulai Pálinkafesztivál mindig ütemadó, programadó, irányadó rendezvénynek számított a pálinka szempontjából. Mint mondta, az eseményen megjelentek olyan dolgok, amelyek nem voltak elsőre kézenfekvők, ilyen volt az első Nemzeti Összetartozás Pálinkája is. Szólt annak fontosságáról, hogy folyamatosan figyelni és reagálni kell a változó fogyasztói igényekre, aminek apropóján bemutatta, hogy sok száz éves története során mennyit változott a pálinka.

Az összetartozás érzése

Dóka János, a Kárpátaljai Pálinka Lovagrend kancellárja hangsúlyozta, az összetartozás érzése az esetükben hatványozottabban jelentkezik.

– Jobban átérezzük, mert soha nem gondoltuk volna, hogy a 21. században nehéz lesz magyarnak lenni – fogalmazott, majd kiemelte, az, hogy jelen lehetnek a különböző rendezvényeken, óriási erőt ad, hogy tovább dolgozzanak, és próbálják megőrizni a magyarságukat.

Nagy Miklós, a vajdasági Szent Miklós Pálinka Lovagrend nagymestere úgy vélekedett, a pálinka a mai napig összetartozást jelent. Mint mondta, vallja, hogy ha a dédapja, a nagyapja, az édesapja pálinkát ivott és főzött, akkor ma ők is ezt tehetik. Külön kiemelte annak jelentőségét, hogy a Vajdaságból a kezdetektől jelen lehetnek a Gyulai Pálinkafesztiválon.

Varga Imre, a Felvidéki Pálinka Lovagrend nagymestere kifejtette, az elmúlt 15-20 évben nem csak Magyarországon, hanem a határon túl is elkezdődtek különböző, a pálinkát népszerűsítő rendezvények.

– Ezek a programok, versenyek erősítik a nemzeti összetartozást, egyre többen jelentkeznek, egyre többen szeretnének hozzájárulni a nemzeti összetartozás eszméjéhez, ahogy a visszajelzések is fontosak. Ennek fontos része a gyulai Nemzeti Összetartozás Pálinkája is – fogalmazott.

Szőcs Rezső, az Erdélyi Pálinka Lovagrend tagja a szeretet erejének fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen – emelte ki – a világnak jelenleg talán erre van a legnagyobb szüksége. Külön kitért arra a szellemiségre, amely a pálinkakészítést övezi.

Forró Krisztián, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának elnöke elmondta, a pálinka az összetartozás szimbóluma, hiszen mi magyarok „pálinkás jó reggelt” kívánunk egymásnak, és annak idején az Egyesült Államokba emigrált honfitársaink nem egyszer arról írtak, hogy hiányzik nekik a hazai pálinkakultúra. Nagyon fontosnak nevezte, hogy vannak olyan rendezvények, amelyek az összetartozást erősítik. Szólt annak jelentőségéről, hogy 2010 óta az összetartozás jegyében nemzetben gondolkodhatunk.

– A megmaradásunk szempontjából fontos összetartozást meg kell tudunk erősíteni – hangsúlyozta.

A Nemzeti Összetartozás Pálinkáját Kovács Péter püspöki helynök szentelte meg.