Nagy volt a versenyzési kedv, amit alátámaszt, hogy az eseményen 279 versenyző lépett rajtkőre, akik összesen 1089 rajtot teljesítettek, vagyis szinte mindenki egy nap alatt négy számban is elindult. A négy tótkomlósi még ezen is túltett, hiszen együttesen 22 alkalommal álltak rajthoz. A négy viharsarki közül hárman dobogóra is állhattak az eredményhirdetéskor, összesen tíz érmes helyezést harcoltak ki, köztük három elsőséget. Varga Attila Hunor ráadásul korosztályában, a 2012-2013-ban születettek között a FINA pontverseny-számításban is – kvázi az abszolút ranglistán – az első helyen végzett 1538 ponttal.

A tótkomlósi dobogós eredmények. Fiúk. 50 m gyors: 2. Varga Attila Hunor 31,49. 100 m gyors: 2. Varga Attila Hunor 1:06,94. 200 m gyors: 1. Varga Attila Hunor 2:26,88. 100 m pillangó: 3. Varga Attila Hunor 1:14,76. 50 m mell: 2. Hajdu Máté 44,08. 100 m mell: 1. Hajdu Máté 1:34,94. 200 m mell: 1. Hajdu Máté 3:23,69. 200 m vegyesúszás: 3. Hajdu Máté 3:05,68. Lányok. 200 m mell: 3. Kakuk Vivien 3:40,78.