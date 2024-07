Tavaly robbant a hír, hogy az egykori szépségkirálynő újra szerelmes, nem is akárkibe – emlékeztetett a Bors. Szarvas Andi szívét Molnár Andi volt férje rabolta el és úgy tűnik, azóta is nagyon boldogok. Sőt, a pár most újabb szintre emelte kapcsolatát, ugyanis Andi kezét megkérte párja.

A nagy hírről Instagram oldalán számolt be a 2018-as Miss World Hungary nyertese.