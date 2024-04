Az apróvad vadászati stílusában űzött versenylövészet, a hunter field target (HFT) ob-n – amely egyben a Hungarian Open nyílt magyar bajnokság is volt – délelőtt és délután is 40-40 célt kellett meglőni. A pályaépítők kiváló munkát végeztek, alapvetően közepesen nehéz pályát építettek, amit viszont nagyon nehézzé tettek a viharos széllökések. Voltak nagy szögben felfelé és lefelé lövések is, amik további kihívás elé állították a magyar, szlovák és cseh versenyzőket. Itt volt a cseh szövetség elnöke, a korábbi világbajnok Jakub Vicher is, aki egyben a világszövetség elnöke is.

A képen középen Sutyinszki István

– Nemrég cseréltem le a field target puskámat, és edzésen kipróbáltam HFT-ben is, ahol is olyan remekül bevált, hogy ezzel edzettem tovább – számolt be a szarvasi tereplövész. – A verseny első fordulójában kihagytam egy álló célt, viszont a többit és az összes térdelő célt is ledöntöttem. A fekvőkből kihagytam hatot, részben távbecslési hiba, részben az erős széllökések miatt, így az első kört hét hibával zártam és holtversenyben a második helyen álltam Jakub Vicherrel, valamint a címvédő Lehel Sándorral.

A szarvasi lövő délután az összes álló és térdelő célt ledöntötte, de a fekvőknél összeszedett hét hibát. A második fordulót ismét hét hibával zárta, ám mivel a legtöbb versenyző rontott délután, így ez kifejezetten jó eredménynek számított. A magyarok között nem született jobb eredmény. Lehel Sándor délután 8, a délelőtti kör után vezető Szilágyi Sándor 10 hibával zárt, így az ob-t Sutyinszki nyerte meg.

– A Hungarian Open versenyt Jakub Vicher nyerte két ponttal, az openben így én második lettem, a harmadik Lehel Sándor lett. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól sikerült a verseny, remélem ez a jó teljesítményem kitart az év további részében is – bizakodott Sutyinszki István.