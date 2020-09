Először telefonon beszéljen orvosával!

A koronavírus második hullámának beköszöntével ismét telefonos rendelésre álltak át a Békés megyei háziorvosok, ügyeletek. A szakemberektől megtudtuk, a személyes vizsgálatra persze most is van lehetőség, de csak előre egyeztetett időpontban, szigorú óvintézkedések betartása mellett.

A békéscsabai orvosi ügyeleten a forgalom nem igazán változott, csak az arányok módosultak – mondta dr. Sonkoly Iván háziorvos, az ügyeletet biztosító Csaba Ügyeleti Kft. ügyvezetője.

Hozzátette: a kórház bejáratánál működik a triázs, így az orvosi ügyeletre csak azokat a betegeket engedik be, akiknél nem merül fel koronavírus-gyanú. Azok sem maradnak azonban ellátás nélkül, akiknél ez a helyzet, nekik telefonon keresztül adnak tanácsokat. A protokoll miatt tehát a személyes megjelenés kevesebb lett az orvosi ügyeleten, ám a telefonos konzultációk száma nőtt.

Kiemelte: mindenben a protokoll szerint járnak el. A betegeket részletesen kikérdezik a panaszaikról, a tüneteikről, az előzményekről. A lázra, köhögésre vannak vény nélkül is kapható gyógyszerek, de ha kell, e-receptet is felírnak. Ha súlyos az eset, akkor a sürgősségi vagy a fertőző osztályra is küldhetik a pácienst, akár mentőt is hívhatnak hozzá, és koronavírus-gyanú esetén mintavételre ugyancsak van lehetőség.

A háziorvosi rendelővel kapcsolatban megosztotta: van lehetőség személyes vizsgálatra, ám csak telefonos előjegyzés alapján fogadnak betegeket. Akiket – ahogy az ügyeleten – szintén kikérdeznek előzetesen a panaszokról, akik így csak akkor mehetnek be, ha nem áll fenn koronavírus-gyanú. A rendelőben egyszerre nem tartózkodhatnak sokan, illetve kötelező a száj és az orr eltakarása, a maszk viselése, valamint a megfelelő távolságtartás és a kézfertőtlenítés.

Dr. Kozma Manuela szarvasi háziorvos elmondta, náluk is újra beindult a telefonos rendelés, de a koronavírus tüneteitől eltérő panaszokkal rendelkező páciensek még személyesen, előre megbeszélt időpontban keresik fel rendelőjüket. Közülük egyszerre egy személy tartózkodhat bent, lázmérés, kézfertőtlenítés után maszkban és a megfelelő távolság betartásával. Aki azonban lázas, fertőzésgyanús, azzal mindenképpen telefonon egyeztetnek. A beszélgetés során felmérik a beteg állapotát, annak alapján javasolnak terápiát, illetve rendelnek mintavételt számára.

Végül elmondta, az utóbbi két hétben jelentősen emelkedett körzetében azon betegek száma, akik úgynevezett felső légúti tünetekről – köhögés, torokfájás –, illetve lázról panaszkodnak. Ennek köszönhetően most a mintavételek száma is megnövekedett.

Dr. Bagi Károly dévaványai háziorvos megkeresésünkre elmondta, ő inkább a személyes gyógyítás és receptfelírás híve, de a második hullám beköszöntével természetesen rendelőjében is megnövekedett a telefonon történő vizsgálatok száma. Akiket mégis fogadnak, mind előre egyeztetett időpontban érkeznek, és csak akkor, ha nincsenek koronavírusfertőzés-gyanús tüneteik. Hozzátette, az őszi időszakra jellemző náthák, felső légúti betegségek miatt most alapból magasabb a betegeik száma, akinél pedig felmerül a Covid-19 gyanúja, annál kérik a teszt elvégzését a mentőktől.