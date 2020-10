Egyedülálló Munkácsy-tárlatukat foglalták kötetbe a megyeszékhelyen

Különleges, a mai kort és Munkácsy Mihály festőművész korát ötvöző kiadványt mutattak be kedden a Munkácsy Mihály múzeum sajtótájékoztatóján, amely a szeptember 29-én megnyitott, a világ legnagyobb Munkácsy-gyűjteményét tartalmazó trezorba kalauzolja olvasóit.

A megyeszékhely világhírű festőművészének kiállításához hasonlóan a Munkácsy Mihály – Egy géniusz diadala címet kapta a most bemutatott kiadvány is, ami még különlegesebbé teszi a már eddig is számtalan technikai újdonságot felvonultató, formabontó megjelenésű, színvonalas kivitelű, kelet-európai viszonylatban is egyedülálló tárlatot.

Ando György, a múzeum igazgatója elmondta, a nemrég megnyílt Munkácsy-kiállítással nagyot mertek álmodni, amit most egy kiadvánnyal egészítettek ki.

Ez a katalógus beszámolója szerint 43 oldalból, egy 72 638 leütésből álló kéziratból, összesen 9112 szóból, és 65 képből adódott össze, amely együttes teljes egészében a világszintet egyedülálló trezort idézi.

Szarvas Péter polgármester köszöntőjét egy két héttel ezelőtti hírrel kezdte, miszerint

Munkácsy Mihály Dajka című festménye 1,6 milliárd forintért kelt el egy New York-i árverésen.

Elárulta, ezt megtudva rendkívül büszke volt arra, hogy az a festőfejedelem, aki otthonának tekintette Békéscsabát, és szeretett ide visszatérni, ilyen szintű világsikerre tett szert.

Folytatta, örül annak, hogy Munkácsy szelleme ma is él Békéscsabán állandó kiállításával és a kiadvánnyal, melyekkel a múzeum nagyon sokat tesz a művész hírnevének fennmaradásáért.

Gyarmati Gabriella, művészettörténész, a kiállítás kurátora és a kiadvány szerkesztője elmondta, a katalógus nem csak tartalmában igazodik a kiállításához, hanem megjelenésében is, melynek érdekében még a festmények fülkékben való elhelyezését is felidézik a betétlapokkal. Ennek érdekessége, hogy nem csupán a kiállított alkotásokat és Munkácsy életművét tudják felidézni azok, akik néhány év múlva leveszik a polcról, hanem a tárlat hangulatát is átérezhetik.



Videó: Tóth Nikolett

A modern kort ötvözték a múlttal Szántó Zsolt, a kiadvány szerkesztője elárulta, a kiadvány szerkesztésében ötvöznie kellett a marketing irányzatot és a kiállított tárgyak elegáns bemutatását. Ezért úgy döntött, a kézzel fogható kötetet összeköti az online világgal úgy, hogy az olvasó QR-kód segítségével eljusson a virtuálisan megformált Munkácsy Mihályhoz, aki a trezorba invitálja, illetve a katalógus részleteit bemutató videókhoz. A tájékoztató zárásaként Ugrai Gábor békéscsabai történelemtanár elemezte pedagógus szemmel a kiadványt. Hangsúlyozta, a helytörténet megismerését mindig rendkívül fontosnak tartotta, melyben nagy segítséget nyújt a Munkácsy kiállítás és katalógus is. Éppen ezért igyekszik a város összes történelemtanárához eljuttatni utóbbit, illetve ő is használni fogja játékos formájában tanóráin.

Olvassa el kapcsolódó cikkünket is!