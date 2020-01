Barokk angyallal érkezett az orosházi menyasszony

Asztalos Anita és Zilahi Zoltán veterán járműveikkel érkeztek az orosházi főtérre szombaton, hogy a házasságkötő teremben kimondják kapcsolatuk kilencedik évében a boldogító igent.

A városban jól ismerik a párt, hiszen kétévente az Orosházi Veterán Autósok és Motorosok Klubja szervezi meg a nagy látványosságnak számító nemzetközi veterán járművek találkozóját. Most önmagukra és barátaikra, tisztelőikre is gondolva, nyitottan, a nagy nyilvánosságot is invitálva hirdették meg egybekelésüket, s azt, hogy legyenek részesei ennek a boldogságnak minél többen.

A vőlegény, Zilahi Zoltán korhű, márkahű szerelésben, az egyik kedvenc kétkerekű járgányán (Victoria Kr VI 1927-es évjárat) érkezett a térre. Mögötte, őt hűségesen követte párja, Asztalos Anita az 1954-es, fekete gyémántként csillogó BMW-vel, aminek a neve Barokk Angyal.

Anita még a nagy napra való készülődés közepette mesélt megismerkedésükről.

– Interneten volt segítő videós csevegőm, ahol tanácsadással foglalkoztam – kezdte történetüket az akupunktúrával foglalkozó természetgyógyász. – Ott látott meg Zoli. És eldöntötte: neki kell ez a nő! Sok levélváltásunk volt, elkérte a telefonszámom is, hátha… Szigorúan munkakapcsolat volt ez akkoriban. Hódmezővásárhelyen éltem s jött az ötletével, nézzem meg az új autóját. Mondtam, ne haragudjon: nem.

– Ekkor egy másik invitálást is kaptam, egy talált pénztárcát kellett elvinnem a rendőrségre. A kérésnek eleget téve autóztam a kapitányság felé, amikor a két körforgalom között megelőzött valaki. Nem ismételem meg, mit mormoltam akkor magamban… Kiderült, Zoli volt.

– Szia doki néni! De szép autód van! No, így kezdődött minden. Még meg is szúratta magát – nevette el magát Anita az önfeláldozós udvarlás emlékének a felidézése közben.

– Barátok lettünk, majd kialakultak fokozatosan a mélyebb érzelmek, s kibontakozott a szerelemünk. 9 éve alkotunk egy párt. Ha arra járunk, Hódmezővásárhelyen, a körforgalomnál elmondjuk a mondatot hangosan: Szia doki néni! De szép autód van!

Azóta Anitának van egy még szebb autója, a szombatra menyasszonyi díszítéssel ellátott Barokk Angyal.

– Zoli mellett magam is megszerettem a hobbiját. Kezdetben együtt motoroztunk. Éveken át. De vonzottak a gyönyörű oldtimer autók is. Zoli valóra váltotta az álmaimat! Megtaláltam a boldogságomat benne, vele, általa – mesélte kacagva Anita, mert az eszébe jutott, mit mond a szerelme, ha együtt bütykölik a rozsdából csillogni készülő, újabbnál újabb veterán járgányokat.

– Minden nap van munka a műhelyben is. Zoli építi a motorokat, én vagyok a segédmunkás. Imádom! Engem nem kellett fiúsítani. Mondja is a párom: Neked leszakadt a p…öd, amikor megszülettél! – ezen mindannyian nagyot nevetünk és már adódik is az újabb kérdés, otthon vajon ki viseli a nadrágot?

– Zoli! – hangzik az egyértelmű válasz. Ám szerelmes hitvesként és a válásuk után az útkeresésben elbizonytalanodóknak megüzeni Anita, hogy nem csak a húszéveseké a világ! Merjenek belevágni új kapcsolatba!

– Én húszévesen mentem férjhez először. Válás lett a vége. Most mindennél jobban élveztem a készülődést, no és a boldogító igen pillanatát.