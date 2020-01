Akadozik az áramszolgáltatás Békés megye településein

Szombaton Békés megye számos településéről érkezett áramszünetről bejelentés a szolgáltatóhoz. Az NKM Áramhálózati Kft. munkatársai megerősített létszámmal folyamatosan javítják a hibákat.

Szombatra virradóra nem volt közvilágítás, akadozott számos településen az áram. Mezőkovácsházán pénteken déltől kezdődően tapasztaltak áramkimaradást – mondta olvasónk. Hol volt, hol nem volt áram. Szombat hajnaltól ismét volt áram – fogalmazott.

Ám a közeli Nagybánhegyesen a korán ébredők már hiába kapcsoltak villanyt, sötétségben maradtak szombatra virradóra. Farkas Sándor polgármester elmondta, tett bejelentést, a lakosság részéről is történtek bejelentések. Aggodalom van bőven, mert szombat délután egy civil szervezet több mint 100 fős összejövetelét veszélyezteti, a rendezvény helyszínét nem tudják fűteni. A lakóingatlanokról nem is beszélve – tudtuk meg a település vezetőjétől szombaton reggel.

Magyarbánhegyes is sötétségben volt szombaton hajnalban. A fóliások kétségbeesve hívták a szolgáltatót, mert kínlódtak agregátoraikkal. Vezetékleszakadás volt már hétközben is – mondta Sódarné Varga Gyöngyi. Magyarbánhegyes polgármesterétől megtudtuk, akkor azt a helyi polgárőrök vigyázták, míg ki nem érkeztek a szolgáltató emberei. Tehát napokkal ezelőtt is volt gond a községben.

Dombiratosi olvasónk is arra panaszkodott, nála péntek 23 óra óta nincs áram, a település más részein vagy visszajött, vagy ki tudja. Kunágotán pénteken látták az Árpád utcán az áramszolgáltató embereit dolgozni, az ottani lakosok pénteken újra áramhoz jutottak.

Ahogy telt az idő, szombaton 9 óra után valaki boldogan írta egy bejegyzésében (Nagybánhegyesen): Hurrá! Zúg a hűtőszekrény! – ezzel azt akarta a közösség tudtára adni, hogy náluk már van áram.

Mezőberény polgármestere Facebook-oldalán reagált a várost érintő áramproblémákra. Siklósi István biztosította a lakókat, hogy a szakemberek folyamatosan végzik a szükséges munkálatokat.

Az NKM Áramhálózati Kft. ellátási területén, különösen Békés megyében a téli időjárás helyenként átmeneti problémát okoz a villamosenergia-szolgáltatásban. Az országunk fölött napok óta tartósan megmaradt hidegpárna miatt a lecsapódott pára, dér és zúzmara ráfagy a vezetékre, amelyek jegesedése több helyszínen a kötőelemek meghibásodását és vezetékszakadást okozott a középfeszültségű hálózaton. Az NKM Áramhálózati Kft. munkatársai megerősített létszámmal folyamatosan javítják a hibákat. Ügyfeleink türelmét és megértését köszönjük. – válaszolt megkeresésünkre az áramszolgáltató illetékes munkatársa.