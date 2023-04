Petőfiről szóló képregényt mutattak be

Fölszedtem a sátorfámat címmel mutattak be egy új, Petőfi Sándorról szóló képregényt a Békés Megyei Könyvtárban szombaton. A kötetet Novák Hanga grafikusművész, Tyukodi Levente Álmos, 11. osztályos tanuló és Kertész Zoltán, a könyvtár részlegvezetője mutatta be. Juhász Zoltán intézményvezető kiemelte, ez a legelső képregény, amit az intézmény jelentetett meg. A kiadvány a könyvtár és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült el, különlegessége, hogy a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium diákjai vettek részt az összeállításában, elkészítésében. A történet Petőfi Sándor egy Békés vármegyei anekdotáját gondolja tovább.

Változatos programokat kínált a Munkácsy múzeum

Munkácsyné boudoir-ja címmel tartottak előadást a Munkácsy Mihály Múzeumban szombaton. Az első előadásban dr. Simonovics Ildikó, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tára művészettörténésze mutatta be a XIX. század utolsó harmadának női divatját. Gyarmati Gabriella művészettörténész kultúrtörténeti áttekintést adott arról, megjelenik-e Munkácsyné Békéscsabán, a világ legnagyobb Munkácsy-gyűjteményében. Az eseményen Bányai Inez békéscsabai származású iparművész Munkácsy Mihály feleségének egykori viselete által ihletett öltözékekből tartott divatbemutatót az érdeklődőknek, dr. Dombi Attila belgyógyász pedig ehhez kapcsolódó előadást tartott.

Izraeli művésznő előadását láthatták

Egy izraeli művésznő, Yael Rasooly előadását láthatta szombaton este a Békéscsabai Napsugár Bábszínház közönsége. A Bábművészeti Világtalálkozó – a Színházi Olimpiák történetében egyedülálló módon idén – a bábszínházakat is beemelte idén a színházi eseménysorozatba, ennek keretében tekinthette meg szombaton este a békéscsabai közönség Yael Rasooly izraeli művésznő Paper Cut című, felnőtteknek szóló előadását. A látványos produkció a Színházi Olimpia mellett a Munkácsy Negyed programjának is része volt.

Gondot okoznak a galambok Békéscsabán

Ismét terítékre kerültek az örvösgalambok a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén. Mint kiderült, több módszerrel folyamatosan dolgoznak a szakemberek a probléma megoldásán, illetve a közterületek takarítására is hangsúlyt fektetnek. Nagy Ferenc alpolgármester sorolta, hogy emelőkosaras autóval leveszik az épületek párkányairól a fészkeket; hogy igyekeznek befogni a galambokat; hogy olyan, speciális táppal etetik a madarakat, amellyel a termékenységüket csökkentik. Kiemelte, a faj vadászható, de költési időszakban nem, a szabályokat pedig mindenkinek be kell tartania. Hangsúlyozta, folyamatosan takarítanak, már tavaly is fokozottabb volt ez a Szent István téren és az Andrássy úton, most a Munkácsy Negyedre is kiemelten ügyelnek.

Jazzesteket tartanak Békéscsabán

Ismét jazzestet szerveztek a napokban Békéscsabán, a Meseházban. Veres Krisztina vezető elmondta, hónapról hónapra tartanak koncertet, a közhiedelemmel ellentétben a fiatalok is nagyon érdeklődőek. Az áprilisi fellépő az országos szinten is elismert Mozes & Kaltenecker formáció volt. Veres Krisztina hangsúlyozta azt is, hogy mindig értő és érző közönség várja Békéscsabán a művészeket, ami a program két évtizedes múltjának, az emberek érzékenyítésének is köszönhető. Hozzátette, az alkalmakkor bemutatják a kortárs magyar jazz állapotát.

A Kenderföldek Egyesület kapta az elismerést

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő az általa életre hívott elismerést, a Közösség-díjat a minap adta át a megyeszékhelyen legtöbb szavazatot kapó közösségnek, a Kenderföldek Egyesületnek. A civil szervezet a Kenderföldeken élők jobb életminőségének elősegítését, a közösségépítést, valamint a természeti és kulturális értékek, hagyományok ápolását tűzte ki célul. Tagjai és önkéntesei rengeteget tesznek a településrészért: dolgoztak az ivóvízhálózat bővítéséért, fedett buszváró telepítéséért, szemétgyűjtő akciókat szerveznek, segítik az itt élő fiatal sportolókat, illetve tavaly első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal rendeztek családi pikniket. Herczeg Tamás a díjjal járó oklevelet és a képviselői tiszteletdíjából felajánlott 50 ezer forintot Csicsely Gergőnek, az egyesület elnökének a jaminai bányatavak mellett, az egykori Matróz vendégház előtt adta át. A helyszínválasztás nem volt véletlen: az egyesületnek az épület jövőbeni hasznosítására is vannak tervei.

Bemutatták Boldog Gusztáv filmjét

Bemutatták Boldog Gusztáv Kalandra fel! című filmjét pénteken a Békés Megyei Könyvtárban. A Europe Direct Békés iroda szervezésében a természetvédelmi mérnök, kulturális és vizuális antropológus a Békés megyei Natura 2000 területek állat- és növényvilágáról készített filmet, ami az erdős, vizes területeket és a pusztákat mutatja be. A film első nyilvános vetítésének apropója a közelgő Föld napja volt. A filmvetítés előtt Tóth Judit, a Turista magazin újságírója beszélgetett Boldog Gusztávval, aki elmondta, régóta az élete részét képezi a fotózás, a természetben való kirándulásait, azokat a csodákat, amikre ezen alkalmakkor bukkan, mindig megmutatta az érdeklődőknek. Diaképes előadásokat tartott és fotókiállítások is készültek a képeiből, mostanában azonban egyre gyakrabban nyomja meg a videofelvétel gombot. Filmjét maga forgatta, vágta, ő az egyetlen szereplő a vadon élő állatokon és növényeken kívül.

Papagájkiállítás volt a Lencsésin

Több mint félszáz papagáj rikácsolásától volt hangos szombaton a Lencsési Közösségi Ház. Németh Nelli, a madarak tulajdonosa elmondta, hogy 56 papagájt – ez 36 fajtát jelent – tekinthettek meg az érdeklődők. Bár a szárnyasok igazából Ausztráliában, Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában őshonosak, mindegyikük Magyarországon kelt ki a tojásból. A több mint félszáz példány közül hat beszélni is tud: a jákó például legalább harminc szót, sőt hangokat is utánoz. Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője elmondta, az intézmény rendszeresen otthont ad népszerű vándorkiállításoknak.