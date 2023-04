Nem merült feledésbe a téma. Az örvös galamb költöző, addig nem lehetett velük mit kezdeni, amíg vissza nem tértek – reagált Nagy Ferenc alpolgármester Miklós Attila felvetésére, hogy mit tett eddig az önkormányzat, ugyanis szerinte a belváros ismét úszik a piszokban, elég csak megnézni a főtéren a Szent István-szobor környékét.

Eltüntetik a fészkeket

Nagy Ferenc alpolgármester sorolta, hogy emelőkosaras autóval leveszik az épületek párkányairól a fészkeket; hogy igyekeznek befogni a galambokat; hogy olyan, speciális táppal etetik a madarakat, amellyel a termékenységüket csökkentik. Hozzátette: Magyarországra a tavalyihoz képest másfélszer annyi örvös galamb tért vissza. Mint kiemelte, a faj vadászható, de költési időszakban nem, a szabályokat pedig mindenkinek be kell tartania.

Emellett folyamatosan takarítanak, és ennek kapcsán emlékeztetett: tavaly is fokozottabb volt ez a munka a szokásosnál a kiemelt övezetekben, így a Szent István téren és az Andrássy úton, most a Munkácsy Negyedre is kiemelten ügyelnek. Hozzátette, hogy szűkös forrásokkal rendelkezik a városgazdálkodási kft., és a mindennapi takarítás sem elégséges a galambpiszok esetében. Egy olyan nagy értékű gépet vásárolnak, amellyel hatékonyan tisztíthatók a közterületek: a berendezés forró vízzel dolgozik, így ez egyben fertőtlenítést is jelent.

Nem elég az eddigi munka

– A városgazdálkodási kft. a lehetőségeihez és az erejéhez mérten számos intézkedést hozott, de ez nem elégséges, elég csak végignézni a Szent István téren és az Andrássy úton – ecsetelte Opauszki Zoltán tanácsnok nemrég a Fidesz-frakció városi közgyűlést értékelő sajtótájékoztatóján. Ő is sorolta a csapdázást; azt, hogy a főtéri önkormányzati épületekről leszedik a fészkeket és az ott felhalmozódott ürüléket; azt, hogy speciális táppal etetik a szárnyasokat – akik, mint fogalmazott, hozták a barátaikat is Békéscsabára, utalva arra, hogy nőtt a populáció.

– Szükséges külön is nevesíteni ezt a feladatot, a galambok elleni védekezést és a takarítást a városgazdálkodási kft. számára, és ehhez forrást is rendelni, különben az önkormányzat nem tud hatékonyan fellépni – folytatta. Szerinte együttműködésre van szükség a helyi vadásztársaságokkal, mivel az örvös galambok egyébként vadászhatók – nyilván nem bel-, hanem külterületen érdemes ezt megtenni –; illetve az István malom tulajdonosaival ugyancsak egyeztetni, ugyanis az épületen sok madár vert tanyát.

Műsólymokat vetettek be

Opauszki Zoltán tanácsnok felvetette, hogy a Csabagyöngye Kulturális Központnál több mint egy éve műsólymokat vetnek be, hogy elriasszák az épülettől a galambokat. A módszer lokális szinten bevált, ugyanis a kulturális központnál nincsenek is madarak. Szerinte ezt érdemes lenne kipróbálni a főtéren is, a Szent István tér 8. és 10. szám alatti épületeknél, valamint a városházánál, hogy legalább az épületektől távol tartsák a galambokat.

Tisztán kell tartani a járdákat

Ha a populációt nem lehet csökkenteni, akkor a tisztítás hatékonyságát, gyakoriságát kell növelni – mondta a városi közgyűlés ülésén Szarvas Péter polgármester, hozzáfűzve, hogy ha erre a városgazdálkodási kft.-nek plusz forrásra van szüksége, akkor nyújtsa be az ezzel kapcsolatos igényét.

Beszélt arról is: nem csupán kérés az önkormányzat részéről, hiszen jogszabály van arról, hogy mik az ingatlantulajdonosok kötelezettségei. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a kertvárosi részeken nyírni kell a füvet és tisztítani kell az árkot, hanem azt is, hogy a belvárosi járdákat tisztán kell tartani a csikkektől, a galambürüléktől. Hangsúlyozta: az önkormányzat nem szed kommunális adót, cserébe viszont elvárás az, hogy ingatlanok környezetét rendben tartsák a tulajdonosok, az üzemeltetők.

Dancsó Tibor felvetésére dr. Bacsa Vendel jegyző elmondta: felvetette a kapcsolatot a solymászokkal, és azt mondták, hogy nincs sok értelme olykor valódi sólymokat bevetni. Csak akkor lehet a ragadozókkal hatékonyan gyéríteni és riasztani a galambokat, ha az eljárás folyamatos.