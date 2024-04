Kedden elkezdődött körzetemben a virágosztás. Ahogy azt a korábbi években is tapasztaltam, a kezdés előtt már egy órával többen is vártak a gyönyörű virágokra – emelte ki Facebook-posztjában Kónya István, majd hozzátette, ahogy az lenni szokott, már most nagyon sok egynyári virág díszíti az észak-törökzugi lakótelep lépcsőházai előtti kis virágoskerteket, virágládákat, hiszen többen már ki is ültették a virágokat. Szerdán ismét Törökzugon lesznek, csütörtökön viszont a budriói és újvárosi polgárokat várják a virágosztásra.

A virágosztási akció mindig nagy érdeklődés mellett zajlik. Fotó: Kónya István Facebook-oldala

Kónya István korábban elmondta, a kezdeményezés részeként 45 ezer tő virágot osztanak ki a következő hetekben a városban.

Virágosztás: a gyulaiak fontosnak tartják, hogy a saját lakókörnyezetüket is díszítsék

Mint kifejtette, a város polgárai is fontosnak tartják, hogy a saját lakókörnyezetüket is díszítsék, és büszkék arra, hogy a közterületeket tiszták, virágosak. Ebből indult ki 10 éve az a kezdeményezés, hogy a Virágos Gyula program keretében a lakosságnak is biztosítsanak virágot. A célra a költségvetésben forrást biztosítanak, az idei évre is 45 ezer tő virágról kötöttek szerződést két gyulai őstermelővel, akik évek óta biztosítják a virágokat.