A sajt-és túrófesztivál csütörtökön egy országosan meghirdetett szakmai konferenciával, valamint színvonalas programokkal indult, ahová várták a sajtos szakma képviselőit és a sajtkedvelő nagyközönséget. Ezt követően három napon keresztül választékos programkínálattal várják a látogatóknak. A közönség szórakoztatásáról neves zenekarok, előadóművészek, tánccsoportok gondoskodnak. Az évforduló miatt próbáltak olyan fellépőket is meghívni, akik már többször jelen voltak a város életében és emelték a fesztivál színvonalát.

A gyomaendrődi sajt-és túrófesztivál jelentős esemény Gyomaendrőd és Békés vármegye számára egyaránt. Fotó: Beol.hu

A sajt-és túrófesztivál mára helyi értékké vált

A rendezvény péntek esti megnyitóján Toldi Balázs polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket. Elmondta, hogy 1999-ben rendezte meg a Bethlen Gábor Szakképző Iskola az első fesztivált, mely mára már a település legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát. Az elmúlt 25 évben nagyon sokan hozzájárultak ahhoz, hogy a fesztivál folyamatos fejlődésen menjen keresztül és egyre nagyobbá váljon. A Gyomaendrődön megrendezett sajt- és túrófesztivál már helyi értékké vált, és bekerült a megyei körképbe és fesztiválrendszerbe is. Ez az esemény nyitja meg a Békés vármegyei fesztiválszezont, és a térségben is fontos eseményként szerepel, melyet évről évre igyekeznek megújítani. Bár már minden lehetséges teret kihasználtak, remélik, hogy továbbra is lesz lehetőségük a fesztivál frissítésére és újabb sikerek elérésére.

A selfie sem maradhatott el. A fesztivál kabalafigurája és Toldi Balázs polgármester Fotó: Beol.hu

Davidovics László, a Bethlen Gábor Szakképző Iskola igazgatója büszkén említette, hogy ez már a 25. rendezvény, amelyen részt vesz, hiszen már az elsőn is jelen volt. A fesztivál alapjait a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Iskola tette le. Kiemelte, hogy intézményükben már tejtermékfeldolgozó képzés is zajlik, így a jövő sajtkészítőit és tejtermékfeldolgozó szakembereit képzik.

Magyar alapanyagból, helyben készült termékek

Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnöke hangsúlyozta, hogy a kamara számára kiemelten fontos minden olyan fesztivált és rendezvényt támogasson, ahol magyar alapanyagból, helyben készült termékeket tudnak népszerűsíteni. A gyomaendrődi fesztivál pontosan ilyen esemény, ahol ténylegesen magyar tejből készült sajt és túró kerül előtérbe, lehetővé téve a magyar kistermelők sajtkészítményeinek népszerűsítését. Ezeket a termékeket kiemelkedő és kemény munkával állítják elő, és fontos, hogy a szórakozás mellett erre is figyelmet fordítsunk.

Választékos programkínálattal várják a látogatókat

Szebellédi Zoltán, a Békés Vármegyei Önkormányzat alelnöke kiemelte, hogy az önkormányzat fontos feladata az helyi értékek megőrzésének támogatása és figyelemmel kísérése. A gyomaendrődi sajt- és túrófesztivál jelentős esemény Gyomaendrőd és Békés vármegye számára egyaránt. A rendezvény lehetőséget ad arra, hogy egy összetartó közösségben tartalmas élményekkel gazdagodjunk.

Dankó Béla országgyűlési képviselő beszédében elmondta, hogy a sajtok nagy rajongójaként már a fesztivált kezdettől fogva figyelemmel kíséri és örömmel vesz részt rajta, akár magánszemélyként is. Az elmúlt 25 év alatt valóban egy jelentős és nagy eseménnyé nőtte ki magát. Nagyon fontos, hogy meg tudják mutatni Békés vármegye tehetségeit és ízeit a világnak, nemcsak a gyomaendrődieknek és a megyéből érkező vendégeknek.

A 25. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál még javában tart, egészen vasárnapig van lehetőség szórakozásra és sajtkóstolásra.