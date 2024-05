Térségünkben kampányolt pénteken Lázár János építési és közlekedési miniszter, az esti órákban Gyulán zárta Békés vármegyei programját.

Dr. Görgényi Ernő vendége volt Lázár János Gyulán. A minszter a térség fejlesztési lehetőségeiről beszélt. Fotó: Lehoczky Péter

Magyarország kormánya úgy tekint Gyulára, Békés vármegyére, a kelet-békési térségre, mint Magyarország nagy tartalékára – fogalmazott Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, korábban két nagyon fontos döntést hoztak Békés vármegyével kapcsolatban.

– Békés vármegyét be kell kapcsolni a magyar vérkeringésbe, ezért az első döntés az volt, hogy az M5-ös autópályát összekötik Békéscsabával, és 2025 első negyedévében teljesen elkészül az M44-es gyorsforgalmi út, az M5-ös és Békéscsaba négysávos összeköttetése – sorolta. – A másik lépésként azt határozták meg, hogy fejleszteni kell Békésben a gazdaságot, hogy magasabb legyen a jövedelem, kisebb a munkanélküliség, több legyen a munkahely, és jól fizető munkahelyek legyenek. Ennek érdekekében ipart kellett telepíteni Gyulára és a Békéscsabára.

Lázár János a vármegye helyzetéről is szólt

Hozzátette, a kor kihívásainak megfelelő élelmiszer- és védelmiiparra van szükség.

– Békés vármegye továbbra is Magyarország éléstára, hatékony mezőgazdasági termelésre van szükség, amiből sokan megélhetnének a megyében – hangsúlyozta. Másrészről a veszélyek korát élve védelmi ipart telepítenek Békéscsabára és Gyulára annak érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsenek. Ezt a döntésüket is elkezdték megvalósítani. Fontosnak nevezte, hogy Békés vármegye legyen az a hely, ahova a magyarok szívesen járnak pihenni és kikapcsolódni.

A vármegye életét úgy lehet megváltoztatni, hogy közlekedést szervezünk, utakat, gyárakat építünk és kihasználjuk a térség fantasztikus természeti adottságait.

Szólt arról, hogy Gyula mindig a legnépszerűbb turisztikai célpontok között van, olyan mintha a legjobb minőségű osztrák vagy német fürdővárosokba jutnának a vendégek, ahol a helyi középosztály pihenni vágyó családjainak teremtenek programokat és lehetőségeket. Tizennégy éve folyamatosan fejlődik a Gyulai Várfürdő, szállodák, turisztikai attrakciók újultak meg.

Kiemelte, a minőségi intézmények, a rendezettség, az ipar és a turizmus fejlesztése pedig azért is fontos, hogy visszatérjenek a fiatalok, hogy tudják, biztos, jól jövedelmező munkájuk lesz a turizmusban vagy az iparban is.

– High-tech védelmi iparra a következő 20 évben is biztos, hogy szükség lesz – fogalmazott.

Iparfejlesztési politikát valósítanak meg

Kitért arra, hogy a kormány nagyívű iparfejlesztési politikát valósít meg. Létrejön a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc ipari központ, illetve egy másik, szegedi központ.

– A két központ között Békés vármegye északra, Debrecennel és délre Szegeddel is együtt tud majd működni. Ennek jelenleg közlekedési akadályai vannak – folytatta a gondolatot.

A kérdés megoldására Békéscsabát összekötik Debrecennel, a 47-es négysávosításával, megtörténik majd a Békéscsaba-Mezőberény-Berettyújfalu szakasz négysávosítása. A kiviteli tervek készülnek, a kisajátítások elkezdődtek, 2026-ig pedig szeretnék elkezdeni a munkát, a miniszter ezt tartja most az egyik legnagyobb feladatának. Második lépés lesz a Szeged-Békéscsaba szakasz négysávosítása.

Kitért arra, hogy megépítik az M44-es Nagyszalontával összekötő szakaszát, amely részben Gyuláról is leveheti a teherforgalom súlyának egyrészét, másrészt a térség feltárását is erősíti.

Újabb beruházások érkezhetnek

A miniszter kifejtette, az Airbus gyulai beruházásra a belépő volt, de sokkal nagyobb kapacitásra, volumenre, iparra van szükség. Készen állnak ipari park fejlesztésre, elkerülő utak építésére, közlekedési infrastruktúra fejlesztésre, és arra, hogy kiszolgálják Gyulát, illetve a gyulai bővülő ipari parki beruházásokat. Fognak még gyárakat, termelőüzemet hozni a városba. Lázár János beszélt a helyi élelmiszeripar, illetve a turizmus további fejlesztésének fontosságáról is.