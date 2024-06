Gördül a görög elnevezéssel indított közös programot Mochnács György és a kétsopronyi Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola a termelő dinnyeföldjén. A projektet a termesztővel közösen elsősorban Prekop János tanár dolgozta ki, de részt vett benne Ráfi Krisztina és Eke Mihályné tanárnő, valamint Völgyi Sándor, Kétsoprony polgármestere is. A minap újra jártak a dinnyeföldön, és megláthatták, milyen fejlődésen ment át a dinnye, mióta nem látták.

A dinnye termesztésének minden lépésével megismerkedhetnek a diákok Fotó: Prekop János

Mochnács György – aki 45. éve dinnyézik Békéscsaba határában – a növény öntözésébe, gondozásába is beavatta a tanulókat. Minden gyermek saját dinnyét választott magának, és azt megjelölte. A szüretkor kiderül, kinek mekkorára nőtt meg a termése, és természetesen meg is kóstolják majd a dinnyét.

A dinnye értékesítését is megtervezték

A diákok bemutatták plakátjaikat is, hogy miként adnák el a dinnyéjüket, és rovarrajzok is készültek. Prekop János elmondta, fontos, hogy élmény közben tanulhatnak a diákok, és remélhetőleg a tudást majd felnőttként is hasznosítják a kertjükben. Azt is megtapasztalhatják, más az íze annak, amit az ember a saját munkájával vagy a termelést végigkövetve állít elő.