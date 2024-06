– Emellett, ha az ember szülő, akkor nagyon nehéz nem mellé állni egy-egy olyan kezdeményezésnek, amely gyerekekről szól – hangsúlyozta. A szombati rendezvény esetében a kapcsolatfelvétel dr. Gazdag Andreán, a Békés Vármegyei Központi Kórház orvosigazgatóján keresztül történt. Ők ketten, a két Andrea már a szegedi orvosi egyetemen barátnők és csoporttársak voltak, és a kapcsolat azóta is megmaradt.

Az érzékenyítést is szolgálta a program

Dr. Seres Ábel, az alapítvány elnöke elmondta, első családi napjukat tavaly rendezték meg.

– Indíttatásunk akkor is az volt, hogy a többségi társadalom számára bemutassuk a mozgáskorlátozottak világát. Ennek jegyében idén ismét olyan színpadi produkcióknak is helyet adtunk, amelyek ezt a célt szolgálták. Nagyon fontosnak tartjuk az érzékenyítést, hogy láttassuk, a mozgássérültek is mennyire közvetlenek és vidámak tudnak lenni – részletezte elképzeléseiket.

Szombaton az érdeklődők vívhattak, illetve akadálypályán tesztelhették tudásukat paralimpikonokkal. A Beszélő kezek a jelbeszédet állították fellépésük középpontjába, a budapesti Roll Dance kerekesszékes táncot adott elő. Emellett, a szórakoztató programok keretében fellépett az Energy Dance, a Power Beat, az Energy Dance, a Grácia Mazsorett, a Tick Tack Bábszínház, illetve az Alma együttes, és volt néptáncbemutató is. Előzetesen az említett érzékenyítés jegyében rajzversenyt hirdettek „Mindenki más, de mégis ugyanolyan…” címmel általános iskolások számára. Az alkotásokból kiállítást is berendeztek. Mustang élményautózás és számos egyéb program is színesítette az eseményt.

Dr. Seres Ábel kitért arra, hogy kétegyházi székházukban egy tornaszobát alakítanának ki, amire szintén lehetett adományokat felajánlani. Az alapítvány 2017-ben jött létre, és azóta folyamatosan próbálják segíteni a mozgáskorlátozott gyerekeket, valamint családjaikat. Az utóbbi két évben 24 családot támogattak közel 50 millió forint értékben.

– Ezt a munkát szeretnénk folytatni és szélesíteni – fogalmazott az alapítványi elnök.