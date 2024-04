Shopping szezon:

Ha Te is nagybevásárlásra készülsz áprilisban, akkor eljött a plazmaadás ideje, hiszen Shopping szezon van nálunk a békéscsabai Plazma Centerben, amelynek keretén belül egy db 50.000 forint értékű DM vásárlási utalványt sorsolunk ki azok között, akik április 1-je és 30-a között legalább 4 alkalommal adnak plazmát.

És ha már vásárlási utalvány, akkor ebben a hónapban még 3 napon keresztül is lehetőségetek nyílik egy db 20.000 Ft értékű SPAR utalványt bezsebelni, Utalvány Univerzum játékunkban. Ehhez nem kell mást tenni, mint április 24-26.-a között plazmát adni és már automatikusan részt is vesztek a nyereménysorsolásunkon.

Kétszeres Remény Akció a koraszülöttekért:

Centrumunkban idén tavasszal minden hónap második hete a Kétszeres Remény hete. Azaz most április 8. és 13. között minden plazmaadásod után 100 Forinttal támogattuk a Peter Cerny Alapítványt, amely beteg, koraszülötteket támogató, éjjel-nappal üzemelő koraszülött mentő- és szállító rohamkocsi szolgálat. Ehhez az akciónkhoz mind a négy centrumunk csatlakozott, így együtt, közösen még több reményt és segítséget vihetünk azokhoz, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. Adománygyűjtő akciónk márciusban indult és már közel a 1.000.000 Ft-nál tart! Az alapítvány működéséről itt olvashattok bővebben:

Főoldal - Peter Cerny Alapítvány

Mosolyt a legkissebbeknek

A segítségnyújtás kulcsfontosságú része működésünknek, így májusban interaktív adománygyűjtést tervezünk, azaz plazmaadóink dönthetik majd el, mely Békés megyei bölcsődét vagy óvodát támogassuk. Ehhez nem kell mást tenni, mint plazmaadást követően kitölteni pályázati lapunkat, feltüntetni az általa támogatni kívánt intézményt. A legtöbbet nevezett intézmény pedig június hónapban nem kevesebb, mint 200.000 Ft-al támogatjuk!

Egészség hét:

Az egészség világnapja és a hemofília világnapja jegyében megrendezésre kerülő Egészség hetünk keretében azok között, akik ellátogatnak 2x is plazmát adni, egy sorsolásba kerülnek be, ahol egy Air Fryer-t (forrólevegős sütőt) és egy hozzá tartozó receptkönyvet sorsolunk ki! E mellett pedig napi nyereményekkel is várjuk a hozzánk látogatókat.

Lucky hours:

A pénteki napokra pedig egy kis újdonsággal készültünk nektek, ugyanis április összes pénteki napján, vagyis 19-én és 26-án is kaparós sorsjeggyel várjuk azokat a plazmaadókat, akik 15:30 és 18:30 között érkeznek plazmaadásra így esélyük nyílik megnyerni az akár 15 millió Ft-os főnyereményt!

Nagy Akció új plazmaadóknak

Márciusi akciónk tovább folytatódik így ha már elgondolkoztál azon, hogy jönnél plazmát adni, áprilisban mindenképp érdemes lesz, lássuk, hogy miért:

az, aki ellátogat az alkalmassági vizsgálatra, 5000 forinttal jutalmazzuk. Az ezt követő:

· első plazmaadásért 25 ezer forintot,

· a második és harmadik alkalommal 20 ezer forintot

· a negyedik plazmaadásért ismét 25 ezer forintot adunk.

Így áprilisban összesen akár 100.000 Ft-al járulunk hozzá álmaid megvalósításához.

Ezen felül egy olyan nyereményjátékkal is várjuk az új érdeklődőket, amelyhez kitelepüléseinken kell keressétek promóterinket, ugyanis a Tőlük kapott promóteri kuponnal 30.000 Ft értékű vásárlási utalványt is nyerhettek. Áprilisi kitelepüléseinket békéscsabai Plazma Center Facebook eseményei között találjátok.

https://plazmaadas.plazmacenter.hu/