Földi Erika főigazgató hangsúlyozta, fontosnak tartják az erkölcsi értékek átadását és a társadalmi felelőségvállalásra való nevelést.

– Olyan tanulókat szeretnénk nevelni, akik nem csak sikeresek az iskolában, de tiszteletteljes és empatikus tagjai a közösségnek – emelte ki. – Iskolánk nem csupán egy köznevelési intézmény, hanem egy olyan közösség, ahol mindenki támogatja és segíti egymást annak érdekében, hogy céljainkat elérjük és megvalósítsuk.

Érzékenyítő program – empátia, tolerancia és nyitottság

December 3-a a fogyatékossággal élő emberek nemzetközi világnapja, aminek alkalmából az iskolában Érzékenyítő napot tartottak a felső tagozaton. Az érzékenyítés célja: „Tudatosan hatni és befolyásolni másokat.” Az érzékenyítés segíthet abban, hogy csökkentsék az előítéleteket, a diszkriminációt és a kirekesztést, és növeljék az empátiát, a toleranciát és a nyitottságot. Az érzékenyítés fontos szerepet játszik a társadalmi fejlődésben és a békés együttélésben.

Jótékonysági bál

Március elején az intézményben megrendezték a VI. Tüköry Jótékonysági Bált. Az esemény nem csupán egy pompás összejövetel, hanem egy rendkívül fontos alkalmat jelentett, hogy együtt támogassák az intézmény eszközállományának bővítését, az intézmény szépítését.

A jótékonyság azért is fontos, mert a jótékonysági tevékenységek közösségi érzést és összetartozást teremtenek. Az emberek együtt dolgoznak a közös célokért, és ez erősíti a kapcsolatokat a helyi közösségekben is, így az iskola közösségben is. A karitatív gondolkodás a személyes fejlődést is elősegítheti. Azáltal, hogy magunk is részt veszünk jótékonysági rendezvényeken, tevékenységekben, másokat is ösztönözhetnek arra, hogy tegyék ugyanezt.

Az adományok, amelyeket a rendezvényen összegyűjtöttek, illetve korábban gyűjtöttek, remélhetőleg nagy örömet fognak jelenteni a gyermekek számára, akik az intézmény életében a legfontosabbak.

Diákönkormányzat remek ötletekkel

A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákönkormányzata újult erővel és megannyi ötlettel kezdte meg munkáját ebben a tanévben is. A DÖK az éves munkatervében meghatározta céljait, s kidolgozta a leendő iskolai programok részleteit, mellyel célja az iskolai lét felvillanyozása, fellendítése volt.

A diákönkormányzat az ütemtervében megfogalmazottak kivitelezése során nagy hangsúlyt fektet az intézményünk tanulóinak jutalmazására, az iskolai környezet folyamatos megszépítésére, a környezettudatos életmód hangsúlyozására, a tanulói kompetenciák fejlesztésére, a közösségépítésre, egy szorosabb kapcsolati háló, a tanárok, a diákok és a szülők közötti kapcsolatok erősítésére. A DÖK-ös gyerekek tele vannak élettel és energiával, rendkívül szorgalmasak és kreatívak, s kiválóan dolgoznak csapatban.

Faültetés az 1. évfolyamon

Az iskola első osztályos tanulói hagyományteremtő jelleggel fákat ültettek a kastélyudvaron. Ezzel is szebbé tették az intézményt. Mindezzel szeretnék felhívni a figyelmet a környezettudatosságra is. A remények szerint mire a gyerekek nyolcadikosak lesznek, már a fák árnyékában hűsölhetnek.

Óvoda-iskola átmeneti program

Az iskolában évek óta működik az óvoda-iskola átmeneti munkacsoport. Aktívan tevékenykednek azért, hogy a gyermekeknek az óvodából az iskolába való érkezés illetve mindennapi munka könnyebb, szorongásmentesebb, zökkenőmentesebb legyen. Céljuk továbbá, hogy minden kisgyermek örömmel, lelkesedéssel, kíváncsisággal kezdje meg az első osztályos tanulmányait. Hatalmas változás következik be a gyerekek életébe, az iskolába kerüléssel. Számos közös programmal igyekeznek ezt az átmenetet segíteni.

Tüköry családi nap

Az elmúlt tanév végén az iskolában álmodtak egy nagyot, és az álmokat tettek követték. Így kezdődött a Tüköry Családi Nap megszervezése.

A legfőbb cél az volt, hogy egy kellemes napot töltsenek el az iskola falain belül a családok. A jótékonyság jegyében a Körös Gyöngyei Alapítvány, az iskola szülői munkaközössége és az iskola valamennyi dolgozója napokat, heteket azon dolgozott, hogy ezt napot életre hívják.

A rendezvényt tavaly október 7-én, szombaton rendezték meg. A napot, egy rövid megemlékezéssel kezdték, iskolájuk névadója, Tüköry Lajosról munkássága előtt tisztelegtek, majd jótékonysági futást rendeztek. A kihívás során nem elsősorban az számított, hogy ki ért elsőként a célba. A mozgás öröme, az egészséges életmód erősítése volt a cél. A nevezésnél kihelyezett üvegbe támogatásként tehettek a résztvevők nevezési díjat, ki mennyivel szerette volna támogatni a programot.

A futás után elkezdődött az osztályok virtusa. A szülők a vetélkedőn segíthették a gyerekek munkáját. Itt igazán mozgalmas feladványokkal készültek az iskola munkatársai, hogy megmozgassák a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Légvár, trambulin, arcfestés, csillámtetkó, bűvészshow valamint fellépések sora járult hozzá, hogy egy kellemes délutánt tölthessenek együtt a résztvevők. A napot a tombolasorsolással zárták, ahol sok-sok nyereménytárgy talált gazdára. A szervezők nagyon hálásak mindenkinek, aki részt vett a rendezvényen, és a támogatásával igyekezett hozzájárulni az álom megvalósulásához. Bíznak abban, hogy a kezdeményezéssel hagyományt tudnak teremteni, és jövőre ismét együtt ünnepelhetnek, és együtt tehetnek egy jó ügy érdekében.

Amit az iskola kínál:

– Tehetséggondozás első évfolyamon, felmenő rendszerben igény szerint (angol, sport, digitális kultúra)

– Kis létszámú osztályok, személyes figyelem minden tanulónak

– Szeretetteljes, gyermekközpontú légkör

– Sportolási lehetőségek igény szerinti bővítése

– Változatos szabadidős tevékenységek, szakkörök (robotika, tradicionális íjászat, életrevalók, citera, multi-kulti szakkör)

– Vonzó közösségi programokat

– Tartalmas diákélet (DÖK)

Digitalizáció és új módszertanok a Gyulai Tankerületi Központ iskoláiban

Folyamatosan bővítjük a fenntartásunkban működő iskolák digitális eszközparkját, szem előtt tartva a nevelő-oktató munka eredményességét, szakmai színvonalának emelését és az innovációt is – mondta el Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató. Hozzátette, a régi, korszerűtlen IKT eszközök helyett több száz okostáblát, interaktív panelt, tabletet s modern projektort szereztünk be az elmúlt években, csak a tavalyi esztendőben 46 millió forintból közel 70 eszköz cseréje valósult meg.

– Munkánkat támogatják a Klebelsberg Központ kiemelt, digitális-infrastruktúra fejlesztései is – hangsúlyozta a tankerületi igazgató, mint az EFOP-3.2.4 Digitális kompetencia fejlesztése című projekt, amelynek keretében az iskolák számos IKT eszközzel gazdagodtak, a pedagógusok munkáját pedig notebookok segítik. Az RRF-1.2.1. Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című projekt pedig a tanulók számára is biztosít személyes használatú notebookokat. A digitális eszközök rohamos fejlődése módszertani megújulást is kíván, sőt új módszertanok megszületését is inspirálja.

– Ezért is fontos az innovatív digitális tudástartalmak, szoftverek naprakész megjelenése iskoláinkban – emelte ki Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató, mint például a játék alapú oktatási segédeszköz, a Darts Matek, amely immár 25 intézményünk számára elérhető a 21 millió forint összértékű szoftvercsomag megvásárlásával, vagy a VR szemüveg, a mesterségesen létrehozott virtuális világ 3D-ben történő megtapasztalására alkalmas eszköz, melyet pilot jelleggel 3 iskolánk vezet be az idei tanévtől a mindennapi oktatásba.