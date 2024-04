A Csoma Élelmiszer- és Vegyesboltból nőtte ki magát a Nándiszkont Békésen, Nógrádi Nándor immáron nyolc éve vágott bele a mindenkor vásárlói igényeket kielégítő vállalkozásba.

Sok vásárló élvezte a programokat a Nándiszkont születésnapján, a Néveri-tónál Fotó: Bróda Sándor

Multinál dolgozott sokáig üzletvezetőként, aztán úgy döntött, a saját lábára áll – mondta Nándi, akit szinte mindenki így hív Békésen, sőt a környéken is, Mezőberénytől, Tarhostól Bélmegyerig. Nagyon sokan járnak át hozzá Békéscsabáról is, pedig multival a város igencsak ellátott, azt hinné az ember, jobb árat nem talál.

– A Nándiszkont szlogenje egy régi, de szerintem a helyét ma is megálló mondás: Sok kicsi, sokra megy – hangsúlyozta. – Több esetben ugyanazon a piacon mozgok, mint a multik, és a kapcsolatrendszerem által számos prémiumtermékeket is beszerzek olyan áron, amiből a javát átadhatom a vásárlóknak. Az az üzleti hitvallásom, hogy én is megéljek, de a vásárló pénztárcájában is minél több maradjon.

A Nándiszkont 8. születésnapját ünnepelte vásárlóival Fotó: Bróda Sándor

Az üzleti stratégia bevált, ma már 70 négyzetméterre nőtt a kezdeti 30-ról a Kőrösi Csoma Sándor utcai Nándiszkont. Egy, hat órában dolgozó munkatárssal, Hajcsik Henriettával kezdett – ma ő az üzletvezető –, immáron hét embernek biztosít munkahelyet, megélhetést.

– Minden születésnapot megünneplünk, szerencsére mára már kinőttük a bolt udvarát az ünneplésre – ecsetelte Nógrádi Nándor. – Amennyire csak lehet, a helyi termelők, élelmiszer-előállítók termékeit kínáljuk. Említhetem a gerlai pékség hagyományos, kovászos kenyerét vagy azt az almatermesztőt, akitől már hét éve hozom a gyümölcsöt.

Nándival több időn nemigen jutott a beszélgetésre, mert egyre nőtt a vásárlók száma a születésnapi bulin, és mindenkihez volt egy-két jó szava, sőt, inkább több. A születésnapi babgulyás főzésével nem kellett foglalkoznia, ugyanis két törzsvásárló, Karács Zoltán és Tóth Mihály főzte. Százhatvan liter babgulyás rotyogott, úgy ahogy illik, tele csülökkel, lapockával, sonkával, babbal és zöldséggel. Bár a babgulyással lényegében mindenki jóllakott, főként a gyermekek kedvéért 360 palacsintát is sütöttek.

Százhatvan liter babgulyást főztek, és kínáltak a vendégeknek, képünkön Tóth Mihály (balra), Nógrádi Nándor és Karács Zoltán Fotó: Bróda Sándor

A gyermekek az ugrálóvárakban hamar lemozogták a süteményt, aki itt már „végeztek” pónira szálltak. A Nándiszkont születésnapi bulijának ugyanis a pónilovaglás ugyanúgy része volt, mint a horgászverseny a regisztrált vásárlók között. Néveri László tógazda a verseny végén ismertette az eredményt, Balázs Zoltán győzött 15,8 kilóval, Kovács István 12,1 kilóval végzett a második helyen, míg a bronzérmet Apáti Péter szerezte meg egy négykilós ponttyal. A legnagyobb halat is Balázs Zoltán emelte ki a tóból, egy 7,6 kilós pontyot.

A pónilovaglást élvezték a gyermekek Fotó: Bróda Sándor

Ahogy Néver László fogalmazott, ez inkább buliverseny volt, a hobbijuknak hódolhattak a vásárlók. A tógazda egyre vigyázott: hal ne kerüljön a babgulyásba. Azt azért érdeklődésünkre hozzátette, az idei, eddig legnagyobb fogás egy 13,8 kilós tükörponty volt.

A szombati rendezvényt, a szülinapi bulit volt ideje mindenkinek kipihenni. A sok kicsi, sokra megy elv mellett még egy hitvallása biztosan van a Nógrádi Nándornak, vasárnap nincsenek nyitva. A dolgozók is pihenjenek ekkor, hiszen egy keddi szabadnap nem olyan, mint egy vasárnap a családdal. Ja, és még egy. A bolt Facebook oldalán – szinte hihetetlen, de Nándiszkont néven található meg – szerepel egy mobilszám, 30-852-2008. Ez Nándi saját száma, hogy ezzel se terhelje a boltban dolgozókat. Van dolguk elég. Legyen is, hogy jövőre ünnepelhessük a Nándiszkont 9. születésnapját!

A Nándiszkont nyitvatartása. Hétfőtől–péntekig: 6–19, szombaton: 6–15 óráig