A kötetet Novák Hanga grafikusművész, Tyukodi Levente Álmos, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium 11. osztályos tanulója és Kertész Zoltán, a könyvtár részlegvezetője mutatta be.

Juhász Zoltán intézményvezető kiemelte, ez a legelső képregény, amit az intézmény jelentetett meg.

Arra is emlékeztetett, 2023-ban Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulójára emlékezünk, így a Békés Megyei Könyvtár is különféle programokkal készült ebből az alkalomból, ennek egyik szelete az elkészült képregény is. A kötet a könyvtár és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült el és különlegessége, hogy a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium diákjai vettek részt a képregény összeállításában, elkészítésében.

A történet Petőfi Sándor egy Békés vármegyei anekdotáját gondolja tovább. A cselekmény a budapesti Pilvax kávézóból indul, majd a szereplők találnak egy időkaput, aminek köszönhetően a költő nyomába erednek a Viharsarokban.