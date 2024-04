Április 2-től a rendelés a központi orvosi rendelőben zajlik majd, ahol dr. Petrikó Attila látja el a IV. körzet helyettesítését, illetve a Margaréta Idősek Otthonának bentlakóit. Megváltozik az asszisztens személye is, fenti időponttól Székely Xénia fogja ellátni a feladatot, úgy, hogy Szücs Ferencné asszisztens a feladatok könnyítése érdekében még egy rövid ideig foglalkoztatásban marad, könnyítve ezzel a lakosok számára az átállási időszakot – olvasható a város weboldalán.

Az önkormányzat a jövőre nézve is igyekszik a lakosok számára a lehető legjobbat kihozni a rendelkezésére álló lehetőségek közül, még úgy is, hogy e tekintetben nincs nagy mozgástere. Minden lehetőséget megragadnának, de jelen helyzetben kevés esélyt látnak orvost találni. A januári adatok szerint, országosan több mint 1058 betöltetlen háziorvosi és fogorvosi praxis van. Tartják a kapcsolatot a képző egyetemekkel, fejvadász céggel állnak kapcsolatban, lakást, praxist, szolgálati autót vagy akár ösztöndíjat/tanulmányi szerződést is kötnének a leendő háziorvossal, de ezen feltételekkel sem elég vonzóak, még úgy sem, hogy a tartósan betöltetlen körzetbe érkező háziorvos központi támogatásként akár 20 millió Ft-ot is kaphat, ha többek között vállalja, hogy 6 évig a városban fog dolgozni.

A gyermek háziorvosok, dr. Demeter Erzsébet és dr. Kacsó Márta is kitartóan „állják a sarat”, illetve dr. Kozma Daniella és dr. Hegedűs István fogorvosok is folyamatosan rendelnek. Változatlanul megy a reumatológiai és a nőgyógyászati szakrendelés a strandon, illetve változatlanul Szücs Ferencné és Nagy Józsefné látja el a vérvételi helyen a feladatokat.

A gyermek háziorvoslás terén jövőre várható változás, amikor a gyermekorvosokkal egyeztetve tőlük, egy új doktornő veheti át a feladatot, akivel tanulmányi szerződést szeretnének kötni. Ennek érdekében folyamatosan egyeztetnek. A közös cél szerint már az idén szerették volna, ha munkába áll, de az említett átalakítások miatti problémák következtében erre csak jövőre lesz lehetőség.