A Europe Direct Békés iroda szervezésében a természetvédelmi mérnök, kulturális és vizuális antropológus a Békés megyei Natura 2000 területek állat- és növényvilágáról készített filmet, ami az erdős, vizes területeket és a pusztákat mutatja be.

A film első nyilvános vetítésének apropója az egy hét múlva esedékes Föld napja volt. A filmvetítés előtt Tóth Judit, a Turista magazin újságírója beszélgetett a természetvédelmi szakemberrel.

Boldog Gusztáv korábban elmondta, régóta az élete részét képezi a fotózás, a természetben való kirándulásait, azokat a csodákat, amikre ezen alkalmakkor bukkant mindig ilyen módon mutatta be az érdeklődőknek. Diaképes előadásokat tartott és fotókiállítások is készültek a képeiből. Sokat fotózott korábban rock koncerteken is, hiszen aktív részese volt a város kulturális életének. Ezután jó néhány évig rendszeresen járt Erdélyben egy vizuális történetrögzítő táborba. A fényképezés iránti szerelem megmaradt, ma is mindenhova viszi magával a gépet, mostanában azonban egyre gyakrabban nyomja meg a videofelvétel gombot.

– Nem nevezem magam filmesnek, soha nem tanultam és nem is értek hozzá. A Kalandra fel! egy alkotói film, nem kértem hozzá segítséget, igyekeztem mindent magam csinálni. Én forgattam, én vágtam, magam tettem alá a hangot is, én vagyok benne az egyetlen szereplő – persze a vadon élő állatokon és növényeken kívül.

– Nagyon sok túrát vezetek és azt gondoltam, hogy mivel egy-egy ilyen alkalommal csak azt a két-három órás időtartamot és egy helyszínt tudok bemutatni, ezért készítek egy zanzásított kisfilmet, amiben évszakokon és területeken keresztül átívelve tudom olyan helyekre elkalauzolni az embereket, ahová lehet, hogy maguktól nem mennének el – fogalmazott Boldog Gusztáv.