Kevin Durantnak is pozitív lett a tesztje

Az NHL vezetői egy hete függesztették fel a játékot, ugyanakkor egészen mostanáig nem volt olyan jégkorongozó a ligában, aki megbetegedett volna.

A kanadai csapat tájékoztatása szerint az érintettnek enyhe tünetei vannak és karanténba került, egyúttal a csapat valamennyi tagját elkülönítették, az orvosi stáb pedig folyamatosan figyeli az állapotukat.

A tengerentúli profi ligákat az NBA-ben megjelent fertőzés miatt állították le.

Közülük egy játékosnak vannak tünetei, a másik három tünetmentes.

Az együttes neveket nem közölt, ugyanakkor a gárda legnagyobb sztárja, a mostani szezont sérülés miatt kihagyó Kevin Durant közösségi oldalán jelezte, hogy ő az egyik.

