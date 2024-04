Beol podcast 2 órája

Az „igazi férfi” csabai kolbászt eszik: vendégünk Ugrai Gábor

Folytatódik helytörténeti magazinunk, állandó vendégünk ezúttal is Ugrai Gábor történelemtanár, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke volt. Szó esik például arról, hogy mi a város legrégebbi házának, a Molnárháznak a története, arról, hogyan kapcsolódik a Pál utcai fiúk c. regény Békéscsabához, és az is kiderül, melyik amerikai filmben szerepelt csabai kolbász. Ugrai Gáborral Gyemendi Réka beszélgetett.

A Hír FM vendége Ugrai Gábor volt.

