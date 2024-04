A leveleki harcsafogó versenyen 33 csapat vett részt. A békéscsabai csapatnak tavaly sikerült felállnia a dobogó harmadik fokára, idén pedig még ezen a helyezésen is sikerült javítaniuk, és az első helyet érdemelték ki. Összesen 55 harcsát fogtak, ami 336 kilót nyomott. A Fás-tavi „K” rémek egy új rekordot is felállított, eddigi 52 darab volt a legtöbb hal, amit a versenyen fogtak, ők ezt most túlteljesítették az 55 hallal.

A békéscsabaiak remek teljesítménnyel győztek a leveleki harcsafogó versenyen

– Nehéz, egyben izgalmas verseny volt, az első nap még a nyolcadik helyen álltunk, de egyre, egyre feljebb tornáztuk magunkat – emelte ki. – Szerda este behívtak minket egy rövid interjúra a stúdióba, és ott értesültünk róla hogy már a második helyen álltunk. Csütörtök este viszont megkaptuk a vezetői zászlót. Ezt a pozíciót próbáltuk minden áron megtartani csak 2-3 órákat aludtunk a véghajrában. Tudtuk hogy a helyi csapat, akit megelőztünk, próbál majd minket behozni. Az utolsó este viszont hírzárlat következett az első 5 csapatnál, így nem tudtuk hogy megtartottuk-e a vezetői pozíciónkat. Szerencsére minden egyes mérlegelésnél volt halunk, vagy halaink. Szombaton egy finom ebéd után következett az eredményhirdetés, és a helyi csapatot a második helyre szólították, így már tudtuk, hogy mi zsebeltük be az első helyet és a különdíjat a legtöbbet fogott halért. Így békéscsabai győzelem született a nagy hagyományokkal bíró eseményen.