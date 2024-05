A Gyulai Virágok Fesztiválja programjainak helyet adó Béke sugárúton, illetve a Göndöcs-kertben már a reggeli, délelőtti órákban is hömpölygött a tömeg, ahogy egy fiatal nő találóan meg is jegyezte, 20 perc alatt körülbelül 5 métert tudtak előrehaladni. A standok pedig rengeteg érdekességet kínáltak. Láthatunk a teljesség igénye nélkül sétányrózsát, begóniát, futó petúniát, szegfűt, büdöskét, török szegfűt, fagytűrő banánt, rovarfogó húsevő növényeket, kislevelű fikuszt, paradicsom- és paprikapalántát, rebarbarát, epermentát, tölcsérjázmint, pampafüvet, mocsári hibiszkuszt, levendulát, muskátlit, mézvirágot, bársonyvirágot, lótuszt, habszegfűt, kőmagcserjét, dél-amerikai csucsort, japán mirtuszt és a Buddha keze nevű növényt is – s természetesen még hosszan lehetne sorolni a különlegességeket.

Gyulai Virágok Fesztiválja: hatvanhét kiállító kínálja termékeit. Fotó: Kiss Zoltán

Gyulai Virágok Fesztiválja: óriási az érdeklődés

Szászné dr. Várkonyi Adrienn, a város főkertésze elmondta, a kétnapos, vasárnap délutánig tartó rendezvény elvileg szombaton 10 órakor kezdődött, de már reggel 8 órára elkészültek az árusok, és ekkorra nagyon sok érdeklődő is érkezett a programnak helyet adó Béke sugárútra.

– Idén több árus jött el, mint a korábbi években, összesen 67 kiállítót tudtunk fogadni – tette hozzá a szakember. – Az utcaszakasz betelt, így már gondolkodunk azon, hogy jövőre bővíteni kellene valamilyen módon a területet, hiszen akadnak még árusok, akik szívesen itt lennének a következő évben.

Az idei virágkötészeti kiállítás tematikájaként a Munkácsy csokrai témát jelölték meg a szervezők. A virágkötők pedig nagyon szépen megoldották az egyáltalán nem könnyű kihívást. A művelődési központban így életre hívott tárlat pedig kapcsolódott az Almásy-kastélyban látható Munkácsy kiállításhoz is. A résztvevők számos fotót kaptak előzetesen, amelyen a Munkácsy festményein található csokrok szerepelnek, és azokhoz hasonlót készítettek, vagy gondoltak újra. Az alkotásokra lehet szavazni, így lesz egy közönségdíjas virágkötő, illetve a voksolók között vasárnap virágkötészeti munkákat sorsolnak ki, valamint kiállításbelépők is gazdára találnak.