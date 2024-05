Optimum Solar-Békési FKC–Ózdi KC-ÓAM 35–29 (15–16)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 250 néző. Vezette: Barna Viktor Bálint, Kovács Bence.

Békés: TAKÁCS 1 – KEPESS 5, HORVÁTH L. 6, Kovács Sz. 3, Árpási 2, HASZILLÓ 5, Novák Zs. Csere: Vígh (kapus), Mezei 6 (3), FEDOR 5, Laufer 1, Dávid 1, Novák E., Sütő. Edző: Padla József. Az Ózd legjobb góldobói: Molnár G. 7, Zelei 7, Bárdos 4 (1), Kecskés 4 (1), Skoda 4.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 3/2.

A hazaiak magabiztosan kezdtek, Haszilló Gergő bátran vállalkozott és a 10. percben szerzett ötödik találatával már 8–5-re vezettek. A védőmunkában viszont közel sem ment ilyen flottul nekik, nem is tudták leszakítani a remekül küzdő borsodi együttest. A sereghajtó a félidő közepére 12–11-re zárkózott vissza, Padla József nem is állta meg szó nélkül a csapata teljesítményét. Azonban az időkérés sem hozta meg azt a fordulatot, amit elvárt volna a hazai szakvezető. A látogatók változatlanul felszabadultabban és pontosabban kézilabdáztak, ennek eredményeként Kecskés duplájával először vezettek a 26. percben, ráadásul nyomban két góllal (14–16). A szünetig már csak egy Horváth-találat esett és számos hiba mindkét oldalon.

A pihenőről visszatérve is tartotta a lépést az Ózd (37. p.: 18–19), ekkor viszont addig nem tapasztalt háromgólos szériával visszavette a vezetést a BFKC. A félidő középső harmadában változatlanul sokat bakiztak a játékosok. A kivételt és a különbséget Fedor Bence jelentette, aki háromszor is eredményes volt egymást követően, 25–21-re alakítva az eredményt. Később eddig még kétszer bevette az ózdi kaput. Utóbbi már része volt annak az eredményes időszaknak, melynek idején 26–24-ről 32–24-re formálták az eredményt a házigazdák, akik ekkor már túl voltak egy időkérésen is, ami végül bejött! A végjátékra nem maradt izgalom, megtört az addig acélos acélvárosi együttes.

Padla József: – A mérkőzés nagy részében kerestük a védekezésünket, viszont a támadójátékunk jól működött. A kulcs az volt, hogy szünet után stabilabbá váltunk hátul. Jöttek a védések, ennek hatására sikerült magabiztos győzelmet aratnunk a hajrára fáradni látszó vendégek ellen.