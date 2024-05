A Békés Megyei Culinary Team Facebook-oldalán emlékezett meg Brindás Jánosról, aki 1952. május 10-én született Kétegyházán, a napokban lett volna 72 éves. 1969 szeptemberétől a Békés Megyei Vendéglátóipari Vállalat (BMVV) gyulai Komló Szállodájának a szakácsa volt, 1970-től a BMVV Park Szállodájának főszakácsa, 1985-től a Mezőgazdasági Szövetkezetek Gyulai Szállodájának executive séfjeként dolgozott. 2000-ben vendéglátóipari vállalkozó lett, valamint az aradi Central Hotel vendégséfje, az Agro Szálloda üzletvezetője, 2004-től szakmai oktató.

Brindás János, Papi munkásságát több díjjal is elismerték, mindenkinek hiányozni fog

Forrás: Békés Megyei Culinary Team/Facebook

Végzettségei: 1969-ben szakács szakmunkásvizsga, 1980-ban melegkonyhás vendéglátóipari üzletvezető. 1972-ben lett a Szakma Ifjú Mestere, 1997-ben a Nagyszakácsi Nemzetközi Szakácsverseny Királyi Főszakácsa, 1998-ban szintén Nagyszakácsiban a legjobb ízmester. Szakmai elismerései közül kiemelkedik 1997-ben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) mesterlevele, 2019-ben szintén a szövetség Életműdíja.

Hosszú évekig az MNGSZ Gyula és Környéke Régió alelnökeként tevékenykedett. Az utánpótlás-nevelésben nagy szerepet töltött be munkásságával. Személyes példamutatásával és kiváló szakmai felkészültségével oktatta tanítványait. Személyiségével, szakmaiságával kivívta a kollégák és a szakma elismerését. Több vármegyei gasztronómiai rendezvényen főszervezőként ténykedett. A Békés Megyei Culinary Team olimpiai és világbajnoki csapatának felkészülésében is nagy szerepet töltött be. Békés vármegyében három olimpiai aranyérmes mesterszakácsot nevelt ki, ezt munkássága legnagyobb eredményének tekintette.

„Szívünkben örökké élni fogsz! Isten veled…” – búcsúzott tőle a Békés Megyei Culinary Team vezetése és tagsága.