BATTONYA

Április 26., péntek

17.00: Író-olvasó találkozó a Korona galériában Lovas Zsuzsanna Lux író-költővel.

Április 28., vasárnap

8.00: Szemétszedés a város bel- és külterületein. Gyülekező, zsák- és kesztyűosztás a polgármesteri hivatal előtti parkolóban.

17.00: A Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. Molnár-C. Pál festőművész születésének 130. és a Molnár-C. Pál Emlékház megnyitásának 40. évfordulóját ünnepli.

BÉKÉS

Április 27., szombat

10.00-18.00: Nyílt nap Dánfokon.

Április 28., vasárnap

8.00: Tekerj a Zöldbe kerékpártúra. Indulás Békés, Széchenyi tér 2.

Április 30. kedd-május 4.,szombat

Tavaszi növény cserebere a könyvtárban nyitvatartási időben.

BÉKÉSCSABA

Április 26., péntek

16:00 Szatyormustra, kiállítás a '80-as, '90-es, 2000-es évekbeli reklámtáskákból a Jaminai Közösségi Házban.

18:00 Pajta Party a Csabai Rendezvénypajtában.

19:00 Kéknyúl koncert a CSAKK-ban. Sok fúvós, egy amerikai énekhang és egy hatalmas Hammond orgona várja a vendégeket.

19:00 Balkán táncház a Folk Pack zenekar közreműködésével a FEK-ben.

Április 27., szombat - május 1. szerda

10:00 IX. Békéscsabai Táncfesztivál a város különböző pontjain. Benne: szombaton és vasárnap országos divat- és sporttánc ranglista verseny. Hétfőn tánckavalkád, táncbemutatók. Kedden nyílt táncórák, utcabál. Szerdán családi majális, civil kulturális börze, Premier koncert, táncosok felvonulása, Tánc Világnapi Gálest.

Április 27., szombat - 28. vasárnap

Országos Keresztrejtvény-fejtő verseny a CSAKK-ban.

Április 29., hétfő

19:00 Apassionata- Night of Musical a CSAKK-ban. Különleges műsorral érkezik Mahó Andrea, Mészáros Árpád Zsolt és Serbán Attila. A musical irodalom legszebb dalai elevenednek meg ikonikus előadásokból, mint a Rómeó és Júlia, Az Operaház Fantomja, My Fair Lady, Meseautó, Miss Saigon.

Április 30., kedd

20:00 JIMMY AND THE MUSTANGS koncert a CSAKK-ban.

CSORVÁS

Április 27., szombat

18.00: A kaktusz virága zenés vígjáték a diószegi Hahota Színjátszó Csoport előadásában, Csorvás, Művelődéi Ház

GYULA

Április 26., péntek

19.00: Köszönöm a zenét / Thank you for the music – Az Erkel Ferenc Vegyeskar és a Bartók Béla Vegyeskar koncertje az Erke Ferenc Művelődési Központban.

Április 27., szombat

10.00: Programok a várban.

11.00: XV. Fuss a sérült gyermekekért! – Jótékonysági futóverseny – a félmaraton és váltófutás rajtja a várkertben.

13.30: Grófi passziók. Minden a főúri időtöltésről az Almásy-kastélyban.

18.30: A kastély gyertyafényben

19.00: Ramayana (indiai tánc-mese bábjátékkal) – fúziós táncszínházi előadás a Gyulai Várszínház kamaratermében.

20.00: Gyertyafényes tárlatvezetés a Gyulai Várban.

Április 28., vasárnap

11.00: Kastélytúra Tacskó Döncivel az Almásy-kastélyban.

11.00: Programok a Gyulai Várban.

Április 29., hétfő

10.00: Zenés – Mesés. Mesefilm dalok.. A Pro Musica Fúvósötös hangszerbemutatóval egybekötött interaktív előadása az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

19.00: Dumaszínház. Thália lotyója – Ha én egyszer fényt kapok

Janklovics Péter önálló estje az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

GYOMAENDRŐD

Április 27., szombat

16.00: Határ Győző 90. születésnapja évében Hajdú Lászlóval idézik meg a költő egyéniségét az OMart Könyvesbolt és Kulturális Műhelyben.

Április 28., vasárnap

14.00: Társasjáték klub az OMart Könyvesbolt és Kulturális Műhelyben.

KARDOSKÚT

Április 27., szombat

17.00: Tájházak napja az Oncsa házban, 20.00: Szabadtéri mozi - Hyppolit, a lakáj című filmmel.

MEDGYESEGYHÁZA

Április 27., szombat

14.00: XII. Dél-Békési Százszorszép gálaműsor a helyi művelődési házban.

MEZŐBERÉNY

Április 26., péntek

16.00: TeSzedd akció a köröstarcsai kerékpárútnál.

Április 30., kedd

19.15: A Mezőberényi Mazsorett Együttes bemutatója a Kossuth téren.

20.00: Fáklyás felvonulás.

MEZŐHEGYES

Április 26., péntek

20.00: Urban verbunk címmel előadás a József Attila Művelődési Központban.

Április 27., szombat

9.30: Szent György napi program keretében kihajtják a ménest a 20.i majorban.

10.00: Viseletkiállítás a művelődési központban. 12.30: Polgár Peti műsora. 13.30: Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület fellépése. 15.30: Mezőhegyesi Pántlika Néptánccsoport műsora. 16.00: Hevesi Imre műsora. 18.00: Kaczor Feri műsora. 19.00: Zoltán Erika koncertje.20.00: Freddie koncertje. Április 28., vasárnap ünnepi szentmise a Szent György katolikus templomban.

NAGYSZÉNÁS

Április 27., szombat

10.00: Utazó Planetárium előadásai a Nagyszénási Kulturális Központban a csillagászat napja alkalmából.

OROSHÁZA

Április 26., péntek

10.00: Schola Pro Urbe - Iskolától a városnak program a Táncsics gimnáziumban. 16.00: Tavasz színei - a zene által inspirált képző- és iparművészeti alkotók kiállítása a művészetek házában. Április 27., szombat 9.00: Gyopárka tündér mesemondóverseny a városi könyvtárban.

Április 27., szombat

19.00: A 24 éves felnőtt tánciskola tánczáró bálja az evangélikus gimnázium dísztermében.

Április 29., hétfő

17.00: Ezt látta a kameránk - Válogatás koncertfelvételeinkből a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban.

Április 30., kedd

19.30: Az agrárszocialista megmozdulás emlékművénél megemlékezés, fáklyás felvonulás.

TÓTKOMLÓS

Április 27., szombat

8.00: Szomszédoló kerékpártúrával Mezőhegyesre a Tótkomlós Turizmusáért Egyesület szervezésében.