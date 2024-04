A 23. forduló rangadóját, két a középmezőnyben tanyázó csapat vívja. A Szeghalom és a Mezőhegyes tavasszal jó formát fut, a csatájuk várhatóan jó szórakozást ígér a kilátogató szurkolóknak.

Április 27., szombat, 15.00

Gyulai Termál FC (1.)–Gyomaendrődi FC (10.)

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Egyértelmű, hogy nem szabad lebecsülni a gyomaendrődieket. A támadósorukban vannak veszélyes játékosok, tavasszal játszottak egy-két szorosabb mérkőzést. Bár legutóbb magabiztosan győzött ellenük a Mezőhegyes, tudomásom szerint a gyomaendrődiek sok helyzetet kidolgoztak. Mi azonban most is a megfelelő önbizalommal lépünk pályára. Mindenki tisztában van azzal, hogy most bebiztosíthatjuk a bajnoki elsőségünket. Szabó Viktor és Kukla Zsombor még nem tudnak teljes értékű munkát végezni, így még nem igazán bevethetők.

Április 27., szombat, 17.00

Szeghalmi FC (6.)–Mezőhegyesi SE (5.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – Mindkét őszi mérkőzés szoros, kiegyenlített küzdelmet hozott, nem számítok másra ezúttal sem. Sajnos vannak sérült játékosaim, de nélkülük is a győzelemre hajtunk. Mindkét csapat ismeri a másik stílusát, elsősorban a küzdelem fog dominálni. Igyekszünk azonban egy-két aprósággal túljárni a mezőhegyesi csapat eszén, számítunk a lelkes közönségünk buzdítására is.

Ács Levente, a Mezőhegyesi SE edzője: – Hétvégén a megye egyik legjobb pályáján játszunk egy jó csapat ellen. Szeretjük és várjuk is az ilyen alkalmakat. Az eddigi egymás elleni mérkőzéseinken élvezetes, sokgólos találkozókat játszottunk egymással, amit személy szerint jobban díjazok és többre is értékelek. Persze az én örömöm is felhőtlenebb, ha a gólok mellett a mérkőzés a mi győzelmünkkel párosul. Szeghalmon azonban ez minden lesz, csak egyszerű feladat nem, ismerjük a hazai csapatot és tudjuk mire képes.

Orosházi MTK-ULE (2.)–Jamina SE (9.)

Bordás Dániel, az Orosházi MTK-ULE edzője: – A Gyula elleni mérkőzést leszámítva minden mérkőzésen felállt védelem ellen kellett játszani, ami mindig nehéz feladat. A Jamina edzőjét, Varga Pétert ismerem, tudom, hogy csapata lelkesedésben és akaratban erős, masszív csapat. Az utóbbi öt mérkőzésükből négyet elveszítettek, de azt megelőzően rúgtak egy négyest a Gyomaendrődnek. Csapatunknál az erőfele játékban látható a javulás, rengeteg helyzetet kidolgozunk, de még mindig sokat ki is hagyunk. Ezen e téren is további előrelépést várok és szeretnénk nyerni a Jamina ellen.

Szarvasi FC (3.)–Nagyszénás SE (7.)

Sajben Gábor, a Szarvasi FC edzője: – A jó erőkből álló Gyula ellen minimális esélyünk volt a jó eredmény elérésére. A sorsunk még így is a saját kezünkben van, de hozni kell a hátralévő mérkőzéseinket. Szoros küzdelem várható a dobogós helyek megszerzéséért. A Nagyszénás ellen a saját játékunkat akarjuk játszani és természetesen bízunk a három pont megszerzésében.

Április 28., vasárnap, 15.00

Békéscsaba 1912 Előre II. SE (4.)–Medgyesbodzás SE (8.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – Ha rangadókat nyerünk, akkor hoznunk kell az úgynevezett kötelező mérkőzéseket is. Nemrégiben legyőztük a Gyulát és a Szarvast is, és még egy ilyen találkozó vár ránk, mégpedig az Orosháza ellen, ahol még a döntetlen is jó lehet. Viszont a többi mérkőzésünkön – így vasárnap a Medgyesbodzás ellen is – győznünk kell, ha dobogón akarunk végezni. Mágocsi Bence begyűjtötte az ötödik sárgáját, Futó Zsombornak a térde fáj, Hursán Gergő megsérült, ami azt jelenti, hogy leginkább az ifjúsági csapatból kell összeállítani a keretet.